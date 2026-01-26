الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم تعلن بدء توزيع كتيب تعليمات الثانوية العامة 2026

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
18 حجم الخط
ads

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء توزيع كتيب التعليمات الخاص بضوابط وإجراءات تقدم طلاب الثانوية العامة لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026، وذلك على المديريات التعليمية تمهيدًا لتوزيعه على أقسام شئون الطلبة والتعليم الثانوي والمدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي اليوم الإثنين 26 يناير 2026، أن كتيب التعليمات يتضمن القواعد المنظمة لإجراءات التقدم للامتحانات، والضوابط الواجب الالتزام بها من قبل الطلاب والمدارس، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية وانتظامها. 

اختيار رؤساء لجان السير والمراقبين الأوائل

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن بدء إجراءات المقابلات لاختيار رؤساء لجان السير والمراقبين الأوائل، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة، وحرصًا على اختيار الكوادر المؤهلة والقادرة على إدارة اللجان الامتحانية بكفاءة وانضباط. 

سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية

كما ناشدت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، مؤكدة أن آخر موعد لتسجيل الاستمارة هو يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

وشددت وزارة التعليم على أن الالتزام بالمواعيد المحددة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية يُعد شرطًا أساسيًا لدخول الامتحانات، داعية الطلاب إلى عدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة لتفادي أي مشكلات تقنية قد تعيق عملية التسجيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم لجان الامتحانية طلاب الثانوية العامة شهادة إتمام الثانوية العامة سير العملية الامتحانية امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة اللجان الامتحانية العملية الامتحانية التربية والتعليم

مواد متعلقة

ضبط 4 أطنان مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر بمدينة 6 أكتوبر

أخبار مصر اليوم: قرار جمهوري بإنشاء جامعة ريفال سوهاج، التحفظ على عيش محمص غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بحي الهرم، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة على هذه السواحل

"البيئة" تضبط صيادين متورطين في صيد القرش الحوتي المهدد بالانقراض

ضبط مصنع عيش محمص غير صالح للاستهلاك الآدمي بحي الهرم

محافظ الجيزة: إضافة 16 سريرًا جديدًا للرعاية المركزة بمستشفى الحوامدية

استمارة الثانوية العامة 2026، التعليم توجه الطلاب بسرعة التسجيل قبل غلق الموقع

ضبط 27 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بأوسيم

كيف تستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس بجميع المحافظات؟
ads

الأكثر قراءة

انخفاض اليوريا العادي 2468 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

المعادن الأساسية تقفز مع هبوط الدولار، والنحاس يتجه نحو 13200 للطن

أسعار الفضة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

منتخب كرة اليد راحة اليوم من مباريات كأس الأمم الأفريقية

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

الذهب يستقر عند 7721 جنيها بالبورصة المصرية

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الإثنين

اليوان الصيني يسجل 6.76 جنيهات في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين

أسعار الفضة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

استقرار أسعار سبائك الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل مستقبلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية