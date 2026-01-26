التعليم تعلن بدء توزيع كتيب تعليمات الثانوية العامة 2026

18 حجم الخط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء توزيع كتيب التعليمات الخاص بضوابط وإجراءات تقدم طلاب الثانوية العامة لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026، وذلك على المديريات التعليمية تمهيدًا لتوزيعه على أقسام شئون الطلبة والتعليم الثانوي والمدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي اليوم الإثنين 26 يناير 2026، أن كتيب التعليمات يتضمن القواعد المنظمة لإجراءات التقدم للامتحانات، والضوابط الواجب الالتزام بها من قبل الطلاب والمدارس، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية وانتظامها.

اختيار رؤساء لجان السير والمراقبين الأوائل

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن بدء إجراءات المقابلات لاختيار رؤساء لجان السير والمراقبين الأوائل، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة، وحرصًا على اختيار الكوادر المؤهلة والقادرة على إدارة اللجان الامتحانية بكفاءة وانضباط.

سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية

كما ناشدت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، مؤكدة أن آخر موعد لتسجيل الاستمارة هو يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

وشددت وزارة التعليم على أن الالتزام بالمواعيد المحددة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية يُعد شرطًا أساسيًا لدخول الامتحانات، داعية الطلاب إلى عدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة لتفادي أي مشكلات تقنية قد تعيق عملية التسجيل.

