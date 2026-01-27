الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2026، غدا

18 حجم الخط

يحسم الفيدرالي الأمريكي غدا الأربعاء، مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته خلال 2026، في الوقت الذي تعيش فيه الأسواق العالمية حالة من التخوف خلال العام الجاري من مستقبل الفائدة.

قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

ويتوقع المحللين، أن يقرر الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة في أول أجتماعات العام الجاري عند مستوى 3.75%، في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأمريكي بضرورة خفض الفائدة بشكل عاجل، وسط تساؤلات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال العام الجاري، وتأثيرها على الدولار والذهب والأسواق العالمية.

ومن المتوقع على نطاق واسع بين المحللين الاقتصاديين والمراقبين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في ضوء تباطؤ وتيرة التضخم من جهة، وظهور إشارات ضعف نسبي في سوق العمل من جهة أخرى.

ترامب يطالب بخفض الفائدة

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي: أريد خفض أسعار الفائدة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قرر في اجتماع ديسمبر الماضي خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، في خطوة عكست بداية تحول حذر في السياسة النقدية بعد فترة طويلة من التشديد، بهدف دعم النمو الاقتصادي ومواصلة السيطرة على معدلات التضخم.

توقعات أسعار الفائدة في 2026

وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال عام 2026، في حال واصلت معدلات التضخم اتجاهها الهبوطي، واقتربت من المستهدف الرسمي للبنك المركزي الأمريكي عند 2%.

تأثير خفض الفائدة على الذهب

وتعزز توقعات خفض الفائدة الأمريكية من مكاسب الذهب، الذي ارتفع مؤخرا إلى مستوى 4642 دولارا للأوقية (31.1 جرام)، وسط ترجيحات ببلوغه مستوى 5000 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة، مع تراجع جاذبية الدولار واتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

اختيار الرئيس الجديد للفيدرالي الأمريكي

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكشف العام الجاري 2026عن اسم المرشح لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلفا لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، وهو عامل قد يلقي بظلاله على توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

