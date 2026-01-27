بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وجرار بالدقهلية

18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص في اصطدام موتوسيكل مع جرار زراعي أمام قرية الصوفي مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في اصطدام موتوسيكل مع جرار زراعي أمام قريه الصوفي مركز ميت غمر.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وسيارتين اسعاف وجري نقل المصابين لـمستشفى ميت غمر المركزي.

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من “عمرو م ع”37 سنة بكدمات بالعين اليسري وجرح قطعي بالرأس والجبهة من الناحيه اليسري وكدمات بالبطن واشتباه كسر بالحوض.

وأصيب "مدحت ن ع" 27 سنة باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالفخذ الأيسر، “خالد م م” 35 سنة بسحجات بالساق اليمني مع اشتباه وكسر بالساق اليمني.

إصابة 6 أشخاص في تصادم موتوسيكلات ببلقاس والجمالية

شهد مركزي بلقاس والجمالية بمحافظة الدقهلية حادثين متفرقين نتج عنهم إصابة 6 أشخاص بالتساوي جراء تصادم موتوسيكلات، وجرى نقلهم لتلقي العلاج اللازم بمستشفى كل مركز.

جاء الحادث الأول بتلقي الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باصطدام موتوسيكل بآخر على طريق قرية المعصرة مركز بلقاس.

وانتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفى بلقاس.

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابة بحادث بلقاس

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من:

١ـ "إسلام ع ال"25 سنة بكسر مفتوح بالكوع الأيسر والفخذ الأيسر.

٢ـ أحمد م ال س 20 سنة بسحجات باليدين والقدمين وكدمات بالصدر والبطن.

٣-محمد ه ع م 12 سنة بجرح قطعي بالرأس والذقن واشتباه كسر باليد اليسرى.



وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص في اصطدام موتوسيكل، أمام مدرسة عزبة عبده بالجمالية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى الجمالية 3 أشخاص مصابين جراء الاصطدام بموتوسيكل أمام مدرسة عزبة عبده بالجمالية.

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز الجمالية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص.

وكشف مصدر طبي عن أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات بكل منهم، وهم:

١ـ "أحمد ا م ح "26 سنة باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي باليد اليسرى.

٢ـ "مأمون ال ح م" 49 سنة بكدمات بالفخذ الأيسر وسحجات باليدين والقدمين.

٣ـ "علي ش غ ع" 29 سنة بجرح قطعي بالقدم اليسرى مع اشتباه كسر بالقدم اليسرى.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.



