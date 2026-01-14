إصابة 3 أشخاص في اصطدام موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق جمصة بالدقهلية

18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص في حادث إصطدام موتوسيكل بسيارة ملاكي على طريق جمصة دمياط أمام قرية الطلمبات في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية. إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام موتوسيكل في سيارة ملاكي على طريق جمصة دمياط أمام قرية الطلمبات.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة جمصة وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لـمستشفى جمصة المركزي.

أسماء مصابي حادث طريق جمصة دمياط

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من "وجيه ع ص" 20 سنة باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساق اليمني،" لؤي ع م" 22 سنة بكسور مضاعفة بالساق اليسرى وخدوش وسحجات بالجسم، "أحمد م س" 17 سنة بكسور مضاعفة بالساق اليمنى وجرح متهتك بكف القدم اليمنى وسحجات وخدوش متفرقة بالجسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

وفي واقعة أخرى، أصيب 4 أشخاص أمام منزلهم في قرية الزريقي مركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، في ادعاء ضرب من آخرين بسكين وخشب.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 4 أشخاص بسبب اعتداء من آخرين.

انتقلت قوة أمنية وتبين إصابة كل من سُكينة عبد الرحمن 38 سنة مصابة بجرح طعني بالبطن، محمد حبيب 65 سنة مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس.



كما أصيبت ملك السيد 18 سنة بجرح قطعي بفروة الرأس، ووالدها السيد حبيب 37 سنة بجرح سطحي وجرى نقلهم لـمستشفى السنبلاوين العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر، لقي شاب في نهاية العقد الثاني من عمره مصرعه بسبب تناول جرعة زائدة من المخدرات بشارع السوق بمنطقة هدير بـجمصة البلد في محافظة الدقهلية.

مصرع شاب بجرعة مخدرات زائدة في جمصة بمحافظة الدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب بجرعة زائدة من المخدرات في جمصة.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة جمصة

وتبين مصرع “سامح ع، ال” 19 سنة، وصل للمستشفى بدون نبض ولا أي علامات حيوية وتم عمل إنعاش قلبي رئوي ولم تستجب الحالة وتم إعلان الوفاة في مستشفى جمصة المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.



وفي حادث آخر، لقي طالب مصرعه في حادث طريق انقلاب موتوسيكل أمام كوبري الكسارة بجمصة.



وبالفحص تبين مصرع رضا الديسطي حسن يوسف 17 سنة، تم إجراء إنعاش قلبي رئوي والحالة لم تستجب وتم إعلان الوفاة بمستشفى بلقاس العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

