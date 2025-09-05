وكيل الطب العلاجي بالدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس

ترأس الدكتور السيد فاروق، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب العلاجي، فريقا موسعا للمرور على مستشفى بلقاس العام، لمتابعة وتحسين الخدمات الطبية.

مرور موسع على مستشفى بلقاس العام

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية داخل المستشفيات، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين أولًا بأول، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة الصحية داخل المحافظة.

التأكيد على توفير كافة المستلزمات الطبية

ورافق وكيل العلاجي خلال المرور فريق من إدارات الطب العلاجي، حيث بدأ جولته بقسم الاستقبال، وتم التنبيه على زيادة عدد أسرة حجرة الفرز لتتناسب مع حجم الترددات المتزايدة، مع التأكيد على توفير كافة المستلزمات الطبية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة. كما تم المرور على قسم الأشعة، مع إصدار توجيهات بزيادة أعداد التردد والعمل على حسن معاملة المرضى وخصوصًا كبار السن بما يليق بحقوقهم الإنسانية.

وشملت الجولة أيضًا قسم العناية العامة، حيث جرى مراجعة ملفات المرضى والتأكد من استكمالها وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، بما يعكس جودة الخدمة المقدمة.

كما تم تفقد المطبخ والمغسلة وقسم التعقيم، للتأكد من مطابقة إجراءات السلامة والجودة في جميع مراحل العمل، وتطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى.

وعقد الدكتور السيد فاروق اجتماعًا موسعًا مع إدارة المستشفى ورؤساء الأقسام المختلفة، لمناقشة المشكلات والمعوقات القائمة ووضع الحلول العاجلة لها، حيث تم رصد بعض الملاحظات السلبية، جرى تلافي عدد كبير منها على الفور، فيما تم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال باقي الملاحظات، مع وضع خطة محددة لضمان عدم تكرارها مستقبلًا.

وأكد وكيل الطب العلاجي أن مثل هذه الجولات تأتي في إطار خطة المديرية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الفرق الطبية، مع الاستمرار في تنفيذ خطة رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمة بصورة دائمة.

