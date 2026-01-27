الثلاثاء 27 يناير 2026
محافظ أسوان يشدد على الاستعداد الكامل لاستقبال شهر رمضان (صور)

اجتماع محافظ اسوان
اجتماع محافظ اسوان مع المسئولين
شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية لضمان استقبال شهر رمضان المعظم فى أجواء مستقرة، وتوفير جميع السلع الأساسية والاستهلاكية والغذائية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.

اجتماع موسع 

وأضاف أن ضرورة أن يكون الشهر الفضيل شهر عمل وإنتاج وتكاتف بين مختلف الأجهزة التنفيذية بروح الفريق الواحد، جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي ترأسه محافظ أسوان، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ماهر الشريف السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، فضلًا عن رؤساء المراكز والمدن، ومديرى الجهات التنفيذية المعنية.

 

ووجه الدكتور إسماعيل كمال المسئولين بإغلاق أى منافذ أو معارض فى حالة عدم إلتزامتها بالتخفيضات على كافة السلع بنسبة 30 %، وفى نفس الوقت يتم فتح معارض " أهلًا رمضان " بمراكز المحافظة، ويتوازى معه مراجعة كافة المطاعم الخاصة بموائد الرحمن وإقامتها طبقًا لموافقة الوحدات المحلية بالمجان وبدون أى مقابل ووفقًا للضوابط والاشتراطات المنظمة، وكذا التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن لتوزيع الدعم الغذائي وكراتين المواد الغذائية على المستحقين.

كما وجه مديرية الصحة والرعاية الصحية بتنظيم الحملات التوعوية، ودعم التغطية الطبية بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وكلف إسماعيل كمال بتكثيف حملات المتابعة والرقابة من خلال اللجان المشتركة المختصة بالتموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة لسلامة الغذاء ومسئولي المحليات على المنشآت الغذائية والمطاعم والأسواق والمنافذ والمجمعات الاستهلاكية والمعارض، ومتابعة أسعار السلع والإعلان عنها بوضوح، مع تحقيق اليقظة التامة للعاملين، وتعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع لمنع أى اختناقات، خاصة السلع الحيوية التى يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم.

وشدد على ضرورة توفير كميات كافية من اللحوم والدواجن والبيض، ومتابعة منظومة الخبز بإنتظام، مع تعديل مواعيد تشغيل المخابز خلال شهر رمضان بما يلبى احتياجات المواطنين ويحقق التوازن فى توافر الخبز خلال الإفطار والسحور.

وأكد محافظ أسوان على تجهيز فرق ميدانية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومنع أى محاولات للإحتكار أو المغالاة، إلى جانب ضمان توفير أعداد كافية من أسطوانات البوتاجاز لتغطية إحتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم.

وكلف باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أى مخالفات فى إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق الاستقرار المعيشي لأهالي أسوان خلال شهر رمضان المبارك، وهو الذى يتكامل معه إزالة مسئولى المحليات لأى إشغالات والباعة الجائلين وتنفيذ النظافة العامة بمحيط المساجد والزوايا، ومتابعة جاهزيتها وإنارتها وصيانتها، وتنظيم الشعائر الدينية والضوابط المعتمدة لصلاة التراويح،وتكثيف التواجد الآمنى، وتنظيم الحركة المرورية بشكل كامل.

