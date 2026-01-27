سيدني سويني تواجه تهم التعدي الجنائي والتخريب بعد تسلقها لافتة هوليوود (صور)

18 حجم الخط

تواجه الممثلة سيدني سويني، تهم التعدي على ممتلكات الغير، والتخريب، بعد تسلقها لافتة هوليوود الشهيرة، وتزيينها بحمالات صدر، دون إذن للترويج لخط ملابسها الداخلية الجديد.

تفاصيل واقعة سيدني سويني ولافتة هوليوود

نشرت سيدني، مؤخرًا مقطع فيديو إضافيًا على حسابها في إنستجرام، يُظهرها وهي تتسلل إلى جبل في لوس أنجلوس وصولًا إلى لافتة هوليوود، حيث شوهدت وهي تُزيّن هذا المعلم الشهير بحمالات صدر من خط ملابسها الداخلية الجديد، Syrn.

كما يُظهر الفيديو الذي نُشر حديثًا سيدني وفريق إنتاجها، وهم يُحمّلون شاحنة بحقائب سفر سوداء، ويقودونها عبر شوارع مظلمة ومتعرجة باتجاه التل أسفل اللافتة الشهيرة لتنفيذ مشروعها الجديد.

فيما ردّت غرفة تجارة هوليوود على سؤال موقع TMZ، حول ما إذا كانت ستُقدّم بلاغًا للشرطة بتهمة التخريب، أو التعدي على ممتلكات الغير.

وجاء ردّ الغرفة كالتالي: "ما زلنا نحقق في كيفية وصول فريق إنتاج سويني إلى موقع اللافتة، وبموجب أي سلطة (إن وُجدت) تم ذلك،" بمعنى آخر، قد يتم تقديم بلاغ للشرطة إذا استدعت الظروف ذلك.

وتسللت سيدني سويني إلى جبل في لوس أنجلوس قبل أيام، وتسلقت لافتة هوليوود الشهيرة، وعلقت عليها حمالات صدر، وهو ما قد يوقعها في مشكلة مع القانون.

وحصل موقع TMZ على فيديو لنجمة مسلسل "كريستي"، وهي تتسلق ما يبدو أنه حرف "H" حاملةً حفنة من حمالات الصدر، ويقوم فريق إنتاج بتصوير سيدني وهي تصعد في جنح الظلام.

وصلت سيدني وفريقها إلى قمة الحروف، وعلقوا حبل غسيل مليئًا بحمالات الصدر علي لافتة هوليوود، بدت سويني في غاية السعادة وهي تتفقد ما فعلته

أما عن سبب قيامها بذلك، فأكدت مصادر إن الفيديو يهدف إلى الترويج لإطلاق خط ملابسها الداخلية الجديد.

وكما ذكر موقع TMZ، فإن جيف بيزوس مستثمر في المشروع، لذا فهو ممول جيدًا بلا شك، هذه هي صلة بيزوس التي أهلتها لحضور حفل زفاف بيزوس وسانشيز الصيف الماضي.

وعلم الموقع الفني أن سيدني حصلت على تصريح من FilmLA، لتصوير لافتة هوليوود، لكنها لم تكن تملك إذنًا بلمس اللافتة أو تسلقها، وكما هو الحال مع حمالات الصدر، كان التصريح مشروطًا.

وحصل موقع TMZ على بريد إلكتروني من غرفة تجارة هوليوود، المالكة للافتة، أوضحت الغرفة أنه تم إخطار شركة الإنتاج التابعة لها بأنه لا يُسمح لها بتصوير اللافتة، أو استخدام الفيديو دون الحصول على موافقة مسبقة من الغرفة.

قد يُعرّض تسلق سيدني للتلة، واللافتة، وتزيينها بحمالات الصدر للمساءلة القانونية، بتهمة التعدي الجنائي، أو التخريب.

وتمت إزالة حمالات الصدر بعد انتهاء التصوير، لكن سيدني ورفيقاتها تركن ٤ أو ٥ منها.

سيدني سويني ترد علي انتقادات إعلام أمريكان إيجل

في سياق متصل، علقت الممثلة الشابة سيدني سويني، لأول مرة على الجدل المُثار حول إعلان بنطال جينز "أمريكان إيجل"، واتهام الإعلان بأنه يحمل أفكار عنصرية وجنسية.

وقالت سيدني في حوار لمجلة GQ: "لم تؤثر الانتقادات عليّ بأي شكل من الأشكال.. أعني، كان رد الفعل مُفاجئًا بالتأكيد، لكنني أعشق الجينز.. كل ما أرتديه هو الجينز.. أرتدي الجينز وتيشيرت حرفيًا كل يوم من حياتي... كنتُ أعرف في النهاية هدف ذلك الإعلان، وكان جينزًا رائعًا، ولم يُؤثر عليّ بأي شكل من الأشكال".

واستكملت سيدني حديثها،:"لطالما آمنتُ أنني لستُ هنا لأُملي على الناس رأيهم.. أنا أعرف من أنا.. أعرف ما أُقدّره.. أعرف أنني شخص لطيف.. أعرف أنني أُحب كثيرًا، وأعرف أنني مُتحمسة لرؤية ما سيحدث لاحقًا.. ولذلك لا أدع الآخرين يُحددون هويتي".

سيدني سويني وسكوتر براون يؤكدان علاقتهما العاطفية

في سياق متصل، نشر موقع PageSix، أول صور ترصد الممثلة سيدني سويني، مع المنتج سكوتر براون، بعد تأكيد علاقتهما العاطفية.

وتم تصوير سيدني سويني، وسكوتر براون، وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض أثناء سيرهما مع معا في يونيفرسال ستوديوز هوليوود، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

