حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة طلخا في الدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، أعمال حملة إزالة الإشغالات بشوارع مدينة طلخا على مدار يومين، في إطار جهود المحافظة المستمرة لإعادة الانضباط للشارع العام، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

حملة إزالة الإشغالات بمدينة طلخا على مدار يومين

شملت الحملة رفع الإشغالات من أسفل كوبري الجيش ومزلقان السكة الحديد وشارع صلاح سالم وموقف بطرة، وتم إخلاء المكان من الباعة الجائلين، مع التنبيه والتأكيد عليهم بالدخول بسوق طلخا الحضاري وعدم العودة للشوارع، وفي حال العودة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

شارك في الحملة، تحت إشراف العقيد عقل صالح مدير شرطة المرافق، العقيد صلاح نعيم وكيل إدارة شرطة المرافق، بمشاركة مركز شرطة طلخا، كما شارك في الحملة اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، والأستاذ محمد أنور ومحمد حسن نائبي رئيس المدينة، وحمدي الشابوري مدير إدارة الإشغالات وفريق عمل المجلس.

الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، ولن يتم السماح بعودة أي إشغالات أو تعديات على حرم الطريق أو الأرصفة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.

منع تواجد الباعة الجائلين بالشارع العام

وأشار المحافظ إلى أهمية منع تواجد الباعة الجائلين بالشارع العام، والتصدي لأي محاولات لإعاقة حركة المرور أو المشاة، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان نجاح الحملات وتحقيق أهدافها.

