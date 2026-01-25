الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة طلخا في الدقهلية

حملة مكبرة لرفع الاشغالات
حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشوارع طلخا، فيتو
18 حجم الخط

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، أعمال حملة إزالة الإشغالات بشوارع مدينة طلخا على مدار يومين، في إطار جهود المحافظة المستمرة لإعادة الانضباط للشارع العام، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

حملة إزالة الإشغالات بمدينة طلخا على مدار يومين

شملت الحملة رفع الإشغالات من أسفل كوبري الجيش ومزلقان السكة الحديد وشارع صلاح سالم وموقف بطرة، وتم إخلاء المكان من الباعة الجائلين، مع التنبيه والتأكيد عليهم بالدخول بسوق طلخا الحضاري وعدم العودة للشوارع، وفي حال العودة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

 

شارك في الحملة، تحت إشراف العقيد عقل صالح مدير شرطة المرافق، العقيد صلاح نعيم وكيل إدارة شرطة المرافق، بمشاركة مركز شرطة طلخا، كما شارك في الحملة  اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، والأستاذ محمد أنور ومحمد حسن نائبي رئيس المدينة، وحمدي الشابوري مدير إدارة الإشغالات وفريق عمل المجلس.

 

الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، ولن يتم السماح بعودة أي إشغالات أو تعديات على حرم الطريق أو الأرصفة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.

 

منع تواجد الباعة الجائلين بالشارع العام

وأشار المحافظ إلى أهمية منع تواجد الباعة الجائلين بالشارع العام، والتصدي لأي محاولات لإعاقة حركة المرور أو المشاة، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان نجاح الحملات وتحقيق أهدافها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا الاجراءات القانونية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شارع صلاح سالم رئيس مركز ومدينة محافظ الدقهلية مزلقان السكة الحديد مدير شرطة المرافق محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

إيرادات فيلم "طلقني" تكسر حاجز الـ35 مليون جنيه بعد شهر من عرضه

أسعار سبائك الذهب جميع الأوزان بالصاغة اليوم الأحد

في ذكرى عيد الشرطة الـ 74، تضحية الرائد مصطفى عبيد تحفظ أمن المواطنين والكنائس

رئيس الوزراء يتابع جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل سلبيا مع ريال أوفييدو في الشوط الأول

تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد ( تحديث لحظى )

يوفنتوس يتقدم 1-0 أمام نابولي في الشوط الأول بقمة الدوري الإيطالي

خوان بيزيرا يقود هجوم الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية

الدوري الإنجليزي، آرسنال ومانشستر يونايتد يتعادلان 1/1 في الشوط الأول

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، ألقاب الشيخ عبد الرحيم القنائي وكراماته

هل ترث بنات الأخ من عمٍّ توفي وليس له أولاد؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما حكم الاستفادة من ملفات نصية لكتب خاصة دون إذن أصحابها؟ المفتي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية