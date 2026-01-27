سميح ساويرس يكشف صفات شقيقيه نجيب وناصف (فيديو)

18 حجم الخط

أكد رجل الأعمال سميح ساويرس: " الفلوس اللى أنت مجنبها للخير لازم تكون متطمن عليها أكتر من فلوسك، فهناك كثير من النصابين فى جمع التبرعات، فلذلك يجب على المتبرع أن يكون حريصا".

وقال رجل الأعمال سميح ساويرس، خلال لقائه مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش: " لا يجب على الإنسان أن يتوقف عن التفاعل مع المجتمع، فهذا يقتل الفضول".



وعن أصعب قرار أتخذه، وندم عليه، أوضح رجل الأعمال سميح ساويرس: " الاستمرار فى مشروع، ما وكان ذلك بعد أزمة الأقصر، وكان أصعب قرار هو استكمال المشروع"، ساخرا: " أكتب كتاب عن غلطاتي فى استثماراتي، فلا توجد غلطة لم أعملها فمشروع الجونة فى بدايته كان غلطة، وأكتشفت مبكرا أنه غلطة ولذلك قررت العدول عنه".



وتابع رجل الأعمال سميح ساويرس: " من ضمن الغلطات التى غلطتها العملية اللى عملتها فى رجلي"، موضحا: " نجيب شقيقي لا يخاف من شيء فجرعة الجرأة مضروبة فى 5، وناصف رذين وقراراته عن تعمق وهو غير عاطفي، أما أنا فعاطفي فى العمل".



وأوضح: " أهم رأسمال حصلنا عليه فى بداية حياتنا العملية هو السماح باستخدام اسم شركة أوراسكوم، وكل واحد مننا أنشئ شركته على طريقته، فنجيب أوراسكوم للاتصالات وسميح أوراسكوم للتنمية، وأتفقنا بأننا نكون شركاء، وعمرنا ما اشتغلنا مع بعض، ولو كنا اشتغلنا مع بعض مكناش هنفضل أصدقاء زي ما إحنا".



وتابع: " أهم حاجة عند الإنسان هى الوقت، ولو أنت معندكش وقت يبقى معندكش حياة".



