الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستشفى ميت غمر العام بالدقهلية ينظم المؤتمر العلمي الأول للصيادلة

مؤتمر علمي بمستشفي
مؤتمر علمي بمستشفي ميت غمر، فيتو
18 حجم الخط

نظّم مستشفى ميت غمر العام المؤتمر العلمي الأول للصيادلة، تحت عنوان «تحول دور الصيدلي من مقدم دواء إلى مقدم رعاية صحية»، في إطار توجه المستشفى نحو دعم الصيدلة الإكلينيكية وتعزيز دور الصيادلي كعنصر فاعل في منظومة الرعاية الصحية.

 

مستشفى ميت غمر العام ينظم المؤتمر العلمي الأول للصيادلة حول التحول إلى الرعاية الصحية المتكاملة


أُقيم المؤتمر تحت رعاية  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، وبإشراف إدارة مستشفى ميت غمر العام برئاسة الدكتور شريف حسني الحلو مدير المستشفى، وبمشاركة الدكتور محمد شرف الدين نائب مدير المستشفى ومقرر المؤتمر، والدكتورة شيماء أنيس أحمد نائب مدير المستشفى لشئون التدريب ومشرف فريق الصيادلة الإكلينيكيين، وذلك ضمن خطة المستشفى للارتقاء بمستوى الخدمات الدوائية وربطها بمفهوم الرعاية الصحية الشاملة المتمحورة حول المريض.

حضور مميز من القيادات الأكاديمية والمهنية وممثلي نقابات الصيادلة
وشهد المؤتمر حضورًا مميزًا من القيادات الأكاديمية والمهنية وممثلي نقابات الصيادلة، حيث شارك في فعالياته نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم  الدكتور سحر السويفي وكيل خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة الدلتا، والدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى جانب ممثلي نقابة صيادلة الدقهلية، حيث حضرت الدكتورة منى راشد أمين صندوق النقابة نيابةً عن الدكتور سعيد شمعة نقيب صيادلة الدقهلية، والدكتور عبد الله كشكة نقيب صيادلة ميت غمر، بالإضافة إلى الدكتورة ريهام حسن مدير إدارة تفتيش الصيادلة الإكلينيكيين ممثلةً عن الإدارة العامة للصيدلة.

فعاليات المؤتمر
وتضمنت فعاليات المؤتمر جلسة تفاعلية ناقشت مستقبل الصيدلة الإكلينيكية ودور الدراسات العليا في إحداث نقلة نوعية في أداء الصيادلة، بما يسهم في تأهيلهم للعمل بكفاءة ضمن فرق الرعاية الصحية متعددة التخصصات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز سلامة الدواء، ومواكبة أحدث المستجدات العلمية ومتطلبات سوق العمل.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم تكريم السادة الضيوف المشاركين، كما قامت نقابة صيادلة الدقهلية بتقديم درع النقابة وشهادات التقدير لكل من مدير المستشفى ونائبي المدير، والدكتور عبدالله كشكة، والدكتورة سالي أنور الصيدلي الأول بمستشفى ميت غمر العام ورئيس قسم الصيدلة، تقديرًا لجهودهم ودورهم في دعم وتطوير منظومة الصيدلة الإكلينيكية داخل المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اقتصاديات الصحة الدكتور حموده الجزار الرعاية الصحية المتكاملة الرعاية الصحية الشاملة الدقهلية الصيادلة الاكلينيكيين المجتمع وتنمية البيئة جوده الخدمات خدمة المجتمع وتنمية البيئة رعاية صحية خدمة المجتمع وتنمية البيئ متطلبات سوق العمل مفهوم الرعاية الصحية مستشفى ميت غمر العام وكيل وزارة الصحة

مواد متعلقة

خبير عسكري: الحشد العسكري الأمريكي بالمنطقة يستهدف الضغط على إيران للقبول بمطالب واشنطن

المشاط: الإصلاحات الاقتصادية أتاحت حيزًا ماليًًا لتعزيز الإنفاق الاجتماعي

شباب امرأة.. تحفة الواقعية المصرية التي هزت مهرجان "كان".. إسرائيل تعرض الفيلم وتحية كاريوكا تغضب.. إعادة تقديم القصة في عمل درامي.. وهذا سر اعتراض يوسف شاهين عليه

بالتزامن مع معرض الكتاب، "البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية بعنوان “اقرأ لترتقي”
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية حاسمة لمواجهة الفكر المتطرف

الجامعات المصرية تحقق مراكز مقدمة في العلوم الطبية بتصنيف التايمز

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ننشر نتيجة الصف الثالث الابتدائي بالقاهرة

موعد وصول حافلة الأهلي إلى ملعب برج العرب لمواجهة يانج أفريكانز

غيابات الأهلي أمام يانج أفريكانز الليلة

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة

ما حكم تحديد ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب

دعاء أول جمعة من شعبان من الكتاب والسنة، ردده

المزيد
الجريدة الرسمية