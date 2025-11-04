سباق الموت، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكلات بـ"توك توك وجرار زراعي" بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم موتيسكلات بـ"توك توك" وجرار زراعي في سباق موتوسيكلات على الطريق بين قرية أشمون مركز دكرنس وقرية ميت الخولي مركز منية النصر في محافظة الدقهلية.

تفاصيل إصابة 3 أشخاص في سباق موتوسيكلات

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باصطدام موتوسيكلين بجرار زراعي وتوكتوك في (سباق موتوسيكلات) على الطريق بين قرية أشمون مركز دكرنس وقرية ميت الخولي مركز منية النصر.



على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص جراء الحادث وجرى نقلهم لمستشفى منية النصر.

أسماء المصابين في الحادث

وأكد مصدر طبي بمستشفى منية النصر، أنه تم استقبال "محمود ا م ع “ 17 عامًا، مصابا باشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالفقرات القطنية، أحمد م ا ا” 19 عامًا، بجروح بالوجه واشتباه كسر بالحوض واشتباه نزيف بالبطن، حسان م ز ع" 62 عامًا، مصابًا بكدمات بالوجه مع اشتباه كسر بعظام الوجه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

