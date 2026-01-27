السيارات الكهربائية تتصدر مبيعات السوق الأوروبية وتحقق أعلى مستوى في 5 سنوات

18 حجم الخط

شهد سوق السيارات العالمي لأول مرة ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، مما جعلها تتجاوز مبيعات سيارات البنزين، بالرغم من مقترحات صناع السياسات بتخفيف قواعد الانبعاثات.

ووفقا لما نشره تقرير بيانات صادرة عن رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية (ACEA)، الثلاثاء، تفوقت مبيعات السيارات التي تعمل بالبطاريات وهي مؤشر بديل للمبيعات، على تسجيلات سيارات البنزين في السوق الأوروبية الأوسع، التي تشمل بريطانيا والنرويج، في وقت سجلت فيه مبيعات السيارات في القارة نموًا للعام السادس على التوالي على أساس سنوي.

وتشتد المنافسة من العلامات التجارية الصينية، مثل BYD وتشانجان وجيلي، في السباق على السوق الأوروبية، في وقت يطرح فيه صانعو السيارات المحليون، مثل فولكسفاجن وبي إم دبليو، طرازات جديدة من السيارات الكهربائية.



وكان الاتحاد الأوروبي كشف في ديسمبر الماضي عن خطة للتخلي عن الحظر الفعّال المقرر في 2035 على سيارات محركات الاحتراق الداخلي، استجابةً لضغوط من شركات السيارات التي تواجه تحديات من المنافسين الصينيين، والرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، وصعوبات تحقيق أرباح من مبيعات السيارات الكهربائية.

السيارات الكهربائية في أوروبا



و استمرار ارتفاع حصة السيارات الكهربائية في السوق الأوروبية،بدأت تتكيف عبر طرح سيارات كهربائية جديدة وبأسعار معقولة، بالتوازي مع تقديم دول منفردة حزم حوافز جديدة.



وارتفعت مبيعات سيارات فولكس فاجن وستيلانتيس في أوروبا وبريطانيا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية بنسبة 10.2% و4.5% على التوالي في ديسمبر، بينما تراجعت بنسبة 2.2% لدى رينو.

وتراجعت مبيعات تسلا بنسبة 20.2% خلال الشهر، في حين قفزت تسجيلات BYD بنسبة 229.7%، كما أظهرت بيانات رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية أن المبيعات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية ارتفعت بنسبة 7.6% إلى 1.2 مليون سيارة في ديسمبر، وبنسبة 2.4% إلى 13.3 مليون سيارة إجمالًا في عام 2025، مسجلة أعلى مستوياتها في خمس سنوات، رغم بقائها دون مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

وفي الاتحاد الأوروبي وحده، ارتفع إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 5.8% إلى نحو مليون مركبة في ديسمبر، وبنسبة 1.8% إلى 10.8 مليون مركبة خلال العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.