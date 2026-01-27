جنود جرحى بالآلاف والمستشفيات لن تكفي، ضابط ألماني يدعو للاستعداد لحرب صعبة مع روسيا

18 حجم الخط

أفادت صحيفة "التايمز" بأن الضابط الألماني جيرالد فونكه دعا برلين إلى الاستعداد لحرب صعبة مع روسيا.

وجود آلاف الجنود الجرحى يوميا

وقال الضابط: "إذا كان لدي في أفغانستان، للأسف، عدد كبير ولكن يمكن السيطرة عليه من الجرحى، فعلي الآن أن أستعد لاحتمال وجود آلاف الجنود الجرحى يوميا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة اندلاع الأعمال القتالية، قد لا يكون عدد الأسرة في مستشفيات الجيش الألماني كافيا، لذلك يفكر الجنرال في استخدام المستشفيات المدنية.

روسيا لا تنوي مهاجمة أي دولة غربية

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا أن روسيا لا تنوي مهاجمة أي دولة غربية. مشيرا إلى أن السياسيين الغربيين يلجؤون باستمرار إلى ترهيب شعوبهم بتهديدات وهمية لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية.

ودعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أمس الغرب إلى التفكير ليس في موعد اندلاع حرب كبرى، بل في ما يجب فعله لمنع وقوعها.

نشاط غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية

ويشار إلى أن روسيا شهدت في السنوات الأخيرة نشاطا غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية. ويعمل الحلف على توسيع مبادراته ويصف ذلك بأنه "ردع للعدوان الروسي".

وتعرب السلطات الروسية بشكل دوري عن قلقها إزاء حشد الحلف لقواته في أوروبا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية مرات كثيرة أن روسيا لا تزال منفتحة على الحوار مع حلف الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأن على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.

