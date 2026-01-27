حالة المرور اليوم، كثافات متفاوتة بالقاهرة والجيزة والقليوبية

18 حجم الخط

شهدت الحالة المرورية صباح اليوم الثلاثاء، استقرارًا نسبيًا على معظم المحاور والطرق الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مع سيولة ملحوظة في عدد من الشوارع الحيوية، بالتزامن مع انتشار مكثف لقوات المرور لتنظيم الحركة ومنع التكدسات.

القاهرة، سادت حالة من الانسياب المروري بعدد كبير من المحاور، أبرزها الطريق الدائري، صلاح سالم، كورنيش النيل، فيما ظهرت كثافات متوسطة ومتقطعة بمناطق وسط المدينة ونفق الأزهر تزامنًا مع ذروة التوجه إلى مقار العمل.

الجيزة، انتظمت حركة السيارات على محاور 26 يوليو، فيصل، الهرم، الدائري، مع بعض التباطؤ المحدود أعلى الكباري ومناطق المداخل المؤدية إلى القاهرة، دون تسجيل أعطال أو حوادث مؤثرة على الحركة العامة.

القليوبية، سجلت الطرق الرئيسية حالة من السيولة النسبية خاصة على المداخل المؤدية إلى القاهرة الكبرى، مع كثافات طبيعية في أوقات الذروة الصباحية، وسط متابعة مرورية مستمرة لضمان انتظام الحركة.

جهود مرورية مستمرة

واصلت الإدارة العامة للمرور الدفع بالخدمات الميدانية والأوناش على المحاور الرئيسية للتعامل السريع مع أي أعطال أو تكدسات مفاجئة، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.