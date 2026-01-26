الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف حقيقة اتهام قوة أمنية بأسيوط باقتحام مسكن شخص والتعدي عليه وابنه

الأمن يكشف حقيقة
الأمن يكشف حقيقة اتهام قوة أمنية بأسيوط باقتحام مسكن شخص وال
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام قوة أمنية باقتحام مسكنه دون وجه حق بأسيوط، والتعدى على ابنه بالضرب وإحداث إصابة برأسه.


   

رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو  تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام قوة أمنية باقتحام مسكنه دون وجه حق، والتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابة برأسه بأسيوط.
 

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن نجل ناشر المقطع عنصر جنائى من متجرى المواد المخدرة، وبتاريخ 20/ الجارى ووفقًا لإجراءات مقننة تم استهدافه ، وتبين عدم تواجده بمسكنه "جارضبطه".
 

وتم ضبط ناشر المقطع (والد المذكور أحد العناصر الخطرة – سبق اتهامه فى 22 قضية أبرزها "سلاح نارى  - مخدرات – سرقة).

 

 وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب، وقيام نجله برطم رأسه بالحائط وإحداث إصابته بنفسه، وتصويره مقطع الفيديو ونشره عقب ذلك بمواقع التواصل الاجتماعى فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبط نجله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية النيابة العامة وزارة الداخلية متجرى المواد المخدرة عنصر جنائي

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدٍّ باستخدام أسلحة بيضاء وإجبار شخص على استقلال سيارة بالجيزة

مقتل صاحب ورشة بالعامرية وأمن الإسكندرية يضبط الجناة

إحباط ترويج مخدرات بقيمة 560 مليون جنيه في الإسماعيلية (صور)

ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة وأدارت عيادة تجميل بدون ترخيص بالقاهرة الجديدة

فيديو صادم في المطرية، الأمن يكشف تفاصيل سيدة هددت بإلقاء طفلتها من شرفة شقتها

الأمن يكشف ملابسات فيديو حركات استعراضية بدراجات نارية بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات فيديو ترويج مخدرات بالجيزة

الأمن يكشف ملابسات واقعة سرقة وسحل سيدة بالقاهرة
ads

الأكثر قراءة

الصلح خير، ناصر البرنس يتنازل عن محضر اتهام زوجته وخالتها بسرقته في الجيزة

وزير الشئون النيابية: 10% من فاقد الكهرباء يرجع لأسباب فنية تتحمله الحكومة

الدوري السعودي، الحزم يحقق ريمونتادا مثيرة ويحول تأخره للفوز 2-1 أمام ضمك

الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة بـ طقس الغد

الأمن يكشف ملابسات واقعة خطف طفل بالمنوفية

الجيش الفرنسي: قوات إضافية تتوجه إلى جرينلاند وفقا للتطورات على الأرض

مع حلول موسم الطاعات، 5 أفعال تعينك على قيام الليل

المقاولون العرب يضم حسين فيصل من المصري على سبيل الإعارة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع حلول موسم الطاعات، 5 أفعال تعينك على قيام الليل

هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

10 أوقات للصلاة على النبي في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية