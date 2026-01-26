الأمن يكشف حقيقة اتهام قوة أمنية بأسيوط باقتحام مسكن شخص والتعدي عليه وابنه

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام قوة أمنية باقتحام مسكنه دون وجه حق بأسيوط، والتعدى على ابنه بالضرب وإحداث إصابة برأسه.





رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام قوة أمنية باقتحام مسكنه دون وجه حق، والتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابة برأسه بأسيوط.



وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن نجل ناشر المقطع عنصر جنائى من متجرى المواد المخدرة، وبتاريخ 20/ الجارى ووفقًا لإجراءات مقننة تم استهدافه ، وتبين عدم تواجده بمسكنه "جارضبطه".



وتم ضبط ناشر المقطع (والد المذكور أحد العناصر الخطرة – سبق اتهامه فى 22 قضية أبرزها "سلاح نارى - مخدرات – سرقة).

وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب، وقيام نجله برطم رأسه بالحائط وإحداث إصابته بنفسه، وتصويره مقطع الفيديو ونشره عقب ذلك بمواقع التواصل الاجتماعى فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبط نجله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

