رياضة

مصدر بمنتخب مصر يفجر مفاجأة مدوية بشأن اللاعبين مزدوجي الجنسية

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
فجر مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اللاعبين المصريين مزدوجي الجنسية، الذين يلعبون في بعض الأندية الأوربية، وإمكانية انضمامهم لقائمة الفراعنة الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر انطلاق فعالياتها في شهر يونيو المقبل.

متابعة مكثفة للاعبين مزدوجي الجنسية

وأوضح المصدر لفيتو، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، يتابع بالفعل عددا من اللاعبين المصريين مزدوجي الجنسية في أوروبا، وأن هذه المتابعة بدأت قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا، إلا أن الجهاز الفني سيبدأ خلال الأيام القادمة في تكثيف متابعته لهولاء اللاعبين، بحثا عن عناصر واعدة بينهم يمكنها أن تمثل إضافة حقيقية للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

موقف مزدوجي الجنسية من المشاركة في كأس العالم 2026

فيما كانت المفاجأة التي فجرها المصدر تأكيده، أن أغلب هؤلاء اللاعبين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و21 عاما، ولا يملكون الخبرات الكافية التي تؤهلهم لتمثيل منتخب مصر في حدث كبير بحجم بطولة كأس العالم في نسختها القادمة، كما أن الوقت غير كافي لثقل هؤلاء اللاعبين وتجهيزهم فنيا وذهنيا وصهرهم داخل تشكيلة الفراعنة في المونديال، ولكن تتم متابعتهم حاليا ضمن خطة يعمل عليها الجهاز الفني واتحاد الكرة للإستفادة منهم مستقبلا.

وتابع المصدر، حتى تاريخه لم يجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، بين اللاعبيين مزدوجي الجنسية ما يمكنه أن يحل محل أي لاعب من القوام الأساسي للفراعنة، الذي شارك مؤخرا في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة بالمغرب.

 

عودة الثنائي الدفاعي عبد المنعم وفايد بمعسكر مارس

وأختتم المصدر تصريحاته لفيتو، بالتأكيد على أن هناك ثنائي محترف في أوروبا، سيكون لهما دور في تشكيلة منتخب مصر بمعسكر مارس المقبل، أحدهما هو محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي وإكتمال جاهزيته البدنية للعودة للمباريات، أما اللاعب الثاني فهو عمر فايد المدافع الشباب المحترف بصفوف أروكا البرتغالي، والذي قدم مستوى طيب خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، خاصة أن اللاعب يقدم مستويات جيدة مع فريقه في الدوري البرتغالي 

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم كاس العالم 2026 حسام حسن اللاعبين المصريين مزدوجي الجنسية محمد عبد المنعم عمر فايد

الجريدة الرسمية