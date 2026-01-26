أخبار الرياضة اليوم: فيتو تنفرد بـ قائمة الأهلي في مواجهة وادي دجلة بالدوري الممتاز..عملاق الدوري الألماني مهتم بضم عمر مرموش.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الشاب الزامبي باسكال فيري
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
فيتو تنفرد بـ قائمة الأهلي في مواجهة وادي دجلة بالدوري الممتاز
استقر ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.
مفاجأة، عملاق الدوري الألماني يرغب في التعاقد مع عمر مرموش
تواجد نادي بايرن ميونخ في قائمة الأندية المهتمة بضم النجم المصري عمر مرموش مهاجم فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
رسميا، بيراميدز يعلن التعاقد مع الشاب الزامبي باسكال فيري
أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الموهبة الزامبية الشابة باسكال فيري قادما نادي زيسكو الزامبي، ليكون ثالث صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري.
8 لاعبين مزدوجي الجنسية على ردار منتخب مصر في معسكر مارس
يعكف الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، خلال الفترة الحالية على متابعة عدد من اللاعبين المصريين الذين يلعبون في الدوريات الأوربية الكبرى، من أجل استدعاء العناصر الواعدة منهم، للانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، المقرر انطلاقه في شهر مارس المقبل
إصابة مبكرة لـ بلال عطية في أول ظهور تدريبي مع هانوفر الألماني
تعرض بلال عطية، لاعب النادي الأهلي، والذي يخضع حاليا لفترة معايشة واختبارات فنية مع نادي هانوفر الألماني، لإصابة خلال أول حصة تدريبية له مع الفريق، وفقا لما كشفته تقارير صحفية ألمانية.
صفقة بارون أوشينج تثير الجدل في الزمالك بسبب مستواه الفني
أثارت صفقة ضم الظهير الكيني بارون أوشينج للزمالك حالة من الجدل، في ظل عدم اقتناع الأجهزة الفنية المتعاقبة بمستواه حتى الآن.
وكان نادي الزمالك، قد أعلن عن التعاقد مع الكيني بارون أوشينج لمدة أربعة مواسم خلال الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.
الدوري السعودي، الحزم يحقق ريمونتادا مثيرة ويحول تأخره للفوز 2-1 أمام ضمك
حقق فريق الحزم ريمونتادا مثيرة أمام ضمك، بعدما حول تأخره بهدف إلى الفوز على الفريق المنافس بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الحزم، ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي لكرة القدم “دوري روشن للمحترفين”
المقاولون العرب يضم حسين فيصل من المصري على سبيل الإعارة
أنهى مسئولو نادي المقاولون العرب إجراءات ضم حسين فيصل جناح المصري المصري البورسعيدي لصفوف ذئاب الجبل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة
برشلونة يتفق على تجديد عقد نجمه بضعف الراتب وشرط جزائي نصف مليار يورو
بات نادي برشلونة الإسباني، قريبا وبشدة من تجديد عقد لاعبه الشاب فيرمين لوبيز، في ظل مستواه المميز هذا الموسم، الذي سجل فيه 10 أهداف وصنع مثلها حتى الآن، ما جعله عنصرًا أساسيًا في الفريق الأول.
اتحاد جدة يحقق فوزا صعبا على الأخدود 2-1 في الدوري السعودي
حقق فريق اتحاد جدة فوزا مستحقا أمام الأخدود بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “الإنماء”، ضمن مواجهات الجولة الـ18 من الدوري السعودي لكرة القدم “دوري روشن للمحترفين”.
