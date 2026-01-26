أخبار الرياضة اليوم: فيتو تنفرد بـ قائمة الأهلي في مواجهة وادي دجلة بالدوري الممتاز..عملاق الدوري الألماني مهتم بضم عمر مرموش.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الشاب الزامبي باسكال فيري

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

استقر ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

تواجد نادي بايرن ميونخ في قائمة الأندية المهتمة بضم النجم المصري عمر مرموش مهاجم فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الموهبة الزامبية الشابة باسكال فيري قادما نادي زيسكو الزامبي، ليكون ثالث صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري.

يعكف الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، خلال الفترة الحالية على متابعة عدد من اللاعبين المصريين الذين يلعبون في الدوريات الأوربية الكبرى، من أجل استدعاء العناصر الواعدة منهم، للانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، المقرر انطلاقه في شهر مارس المقبل

تعرض بلال عطية، لاعب النادي الأهلي، والذي يخضع حاليا لفترة معايشة واختبارات فنية مع نادي هانوفر الألماني، لإصابة خلال أول حصة تدريبية له مع الفريق، وفقا لما كشفته تقارير صحفية ألمانية.

أثارت صفقة ضم الظهير الكيني بارون أوشينج للزمالك حالة من الجدل، في ظل عدم اقتناع الأجهزة الفنية المتعاقبة بمستواه حتى الآن.

وكان نادي الزمالك، قد أعلن عن التعاقد مع الكيني بارون أوشينج لمدة أربعة مواسم خلال الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

حقق فريق الحزم ريمونتادا مثيرة أمام ضمك، بعدما حول تأخره بهدف إلى الفوز على الفريق المنافس بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الحزم، ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي لكرة القدم “دوري روشن للمحترفين”

أنهى مسئولو نادي المقاولون العرب إجراءات ضم حسين فيصل جناح المصري المصري البورسعيدي لصفوف ذئاب الجبل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة

بات نادي برشلونة الإسباني، قريبا وبشدة من تجديد عقد لاعبه الشاب فيرمين لوبيز، في ظل مستواه المميز هذا الموسم، الذي سجل فيه 10 أهداف وصنع مثلها حتى الآن، ما جعله عنصرًا أساسيًا في الفريق الأول.

حقق فريق اتحاد جدة فوزا مستحقا أمام الأخدود بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “الإنماء”، ضمن مواجهات الجولة الـ18 من الدوري السعودي لكرة القدم “دوري روشن للمحترفين”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.