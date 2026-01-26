الإثنين 26 يناير 2026
صفقة بارون أوشينج تثير الجدل في الزمالك بسبب مستواه الفني

أثارت صفقة ضم الظهير الكيني بارون أوشينج للزمالك حالة من الجدل، في ظل عدم اقتناع الأجهزة الفنية المتعاقبة بمستواه حتى الآن.

وكان نادي الزمالك، قد أعلن عن التعاقد مع الكيني بارون أوشينج لمدة أربعة مواسم خلال الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

مستوى بارون أوشينج يثير الجدل 

ولم يحصل أوشينج على فرصة المشاركة لأسباب فنية، حتى في مباريات كأس عاصمة مصر، التي اعتمد فيها الفريق في أغلب مواجهاتها على عناصر من الناشئين.

وخلال مواجهة الزمالك الأخيرة أمام المصري، وبعد إصابة عمر جابر الظهير الأيمن الأساسي، فضل المدير الفني معتمد جمال الدفع بالناشئ محمد إبراهيم، مع استبعاد بارون أوشينج تماما من قائمة المباراة.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن اللاعب يقدم مستوى متواضعا فنيا، ولا يرقى لتمثيل الفريق الأول في المرحلة الحالية.

وبرغم الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها الزمالك يتقاضى بارون أوشينج راتبه بالعملة الصعبة في ظل عدم الحاجه الفنية للاعب.

أرقام بارون أوشينج مع الزمالك 

وخاض بارون أوشينج 4 مباريات فقط مع الزمالك بواقع 248 دقيقة لم يسجل خلالها أو يصنع.

فيما يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمباراة المقبلة، بعد خوض لقاء المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتعادل مع المصري 

تعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.

مباراة الزمالك القادمة 

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجيت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك وبتروجيت يوم الأربعاء 28 يناير، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

مصدر في الزمالك: صرف المستحقات المتأخرة للاعبين الأجانب "أولوية"

موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بتروجت

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ستاد الكلية الحربية، ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عقب خوض مباراة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الجريدة الرسمية