الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يتعاقد مع موهبة جديدة من أوروجواي

برشلونة
برشلونة
18 حجم الخط

 يترقب الظهير الأيسر الشاب باتريسيو باسيفيكو صاحب ال(19 عامًا)، لاعب نادي ديفنسور سبورتينج من أوروجوايان، الانضمام إلى فريق برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي، ليكون أحد تدعيمات الفريق الرديف للبارسا.

تفاصيل انتقال باتريسيو باسيفيكو موهبة أوروجواي إلى برشلونة 

بحسب ما كشف الصحفي الأوروجواياني رودري فاسكيز في تقرير نشرته صحيفة موندو ديبرتيفو الإسبانية، فإن الصفقة ستتم على شكل إعارة، مع احتفاظ برشلونة بخيار شراء 80% من الحقوق مقابل 3 ملايين يورو، مع متغيرات قد ترفع القيمة إلى 3.8 ملايين يورو.

لكن تنفيذ خيار الشراء مشروط بمشاركة باسيفيكو لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في 10 مباريات على الأقل خلال الأشهر الخمسة المقبلة مع البرسا.

وفي حال بيع اللاعب مستقبلًا من قبل برشلونة، سيحتفظ نادي ديفنسور سبورتينج بنسبة 20% من الصفقة، بينما تنازل اللاعب ووكيله عن النسبة التي كانت ستؤول إليهما.

موعد انضمام باتريسيو باسيفيكو إلى برشلونة 

من المقرر أن يسافر باسيفيكو إلى برشلونة بين يومي الثلاثاء والأربعاء، لينضم سريعًا إلى زملائه الجدد ويبدأ العمل تحت قيادة المدرب جوليانو بيليتي في الفريق الرديف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة اوروجواي باتريسيو باسيفيكو باسيفيكو

مواد متعلقة

ميلان يخطف موهبة برشلونة

برشلونة يفوز على ريال أوفييدو بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

وليد صلاح الدين يعلن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة ويؤكد استمرار رباعي الفريق

القطعة الناقصة للفوز بالبريميرليج، آرسنال يزاحم برشلونة على صفقة نجم أتلتيكو مدريد
ads

الأكثر قراءة

الصلح خير، ناصر البرنس يتنازل عن محضر اتهام زوجته وخالتها بسرقته في الجيزة

وزير الشئون النيابية: 10% من فاقد الكهرباء يرجع لأسباب فنية تتحمله الحكومة

الدوري السعودي، الحزم يحقق ريمونتادا مثيرة ويحول تأخره للفوز 2-1 أمام ضمك

الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة بـ طقس الغد

الأمن يكشف ملابسات واقعة خطف طفل بالمنوفية

الجيش الفرنسي: قوات إضافية تتوجه إلى جرينلاند وفقا للتطورات على الأرض

مع حلول موسم الطاعات، 5 أفعال تعينك على قيام الليل

المقاولون العرب يضم حسين فيصل من المصري على سبيل الإعارة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع حلول موسم الطاعات، 5 أفعال تعينك على قيام الليل

هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

10 أوقات للصلاة على النبي في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية