برشلونة يتعاقد مع موهبة جديدة من أوروجواي

18 حجم الخط

يترقب الظهير الأيسر الشاب باتريسيو باسيفيكو صاحب ال(19 عامًا)، لاعب نادي ديفنسور سبورتينج من أوروجوايان، الانضمام إلى فريق برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي، ليكون أحد تدعيمات الفريق الرديف للبارسا.

تفاصيل انتقال باتريسيو باسيفيكو موهبة أوروجواي إلى برشلونة

بحسب ما كشف الصحفي الأوروجواياني رودري فاسكيز في تقرير نشرته صحيفة موندو ديبرتيفو الإسبانية، فإن الصفقة ستتم على شكل إعارة، مع احتفاظ برشلونة بخيار شراء 80% من الحقوق مقابل 3 ملايين يورو، مع متغيرات قد ترفع القيمة إلى 3.8 ملايين يورو.

لكن تنفيذ خيار الشراء مشروط بمشاركة باسيفيكو لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في 10 مباريات على الأقل خلال الأشهر الخمسة المقبلة مع البرسا.

وفي حال بيع اللاعب مستقبلًا من قبل برشلونة، سيحتفظ نادي ديفنسور سبورتينج بنسبة 20% من الصفقة، بينما تنازل اللاعب ووكيله عن النسبة التي كانت ستؤول إليهما.

موعد انضمام باتريسيو باسيفيكو إلى برشلونة

من المقرر أن يسافر باسيفيكو إلى برشلونة بين يومي الثلاثاء والأربعاء، لينضم سريعًا إلى زملائه الجدد ويبدأ العمل تحت قيادة المدرب جوليانو بيليتي في الفريق الرديف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.