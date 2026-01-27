كرة اليد، الجزائر تنتظر هدية الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية

18 حجم الخط

كرة اليد، حقق منتخب الجزائر فوزا مهما على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة (27-22)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي، من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في رواندا بمشاركة 16 منتخبا.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى نقطتين يحتل بهم المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى، في انتظار نتيجة مباراة مصر ونيجيريا المقرر لها في الـ4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

الجزائر تنتظر هدية الفراعنة

وينتظر منتخب الجزائر هدية من منتخب مصر خلال مباراته أمام نيجيريا بعد قليل، حيث أن فوز الفراعنة على نيجيريا بفارق أكثر من 10 أهداف، يمنح محاربي الصحراء بطاقة التأهل للدور قبل النهائي في وصافة الترتيب.

منافس مصر المحتمل في قبل النهائي

ومن المحتمل أن يخوض المنتخب الوطني مواجهة قوية في الدور قبل النهائي، مع وصيف المجموعة الثانية.

وحتى الآن لم يحسم مركز الوصافة في ترتيب المجموعة الثانية، حيث يتبقى مواجهتين الأولى تجمع بين تونس والرأس الأخضر، والثانية بين المغرب وغينيا.

ومن المتوقع أن يواجه منتخبنا مواجهة قوية أمام الرأس الأخضر في الدور قبل النهائي، حال خسر الأخير أمام تونس.

وفي حالة فوز الرأس الأخضر، سيكون منتخبنا على موعد مع مواجهة عربية مع أحد منتخبي تونس أو المغرب.

مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مباريات جاءت نتائجها كالتالي:

دور المجموعات:

مصر (36) - (25) الجابون

مصر (41) - (28) أنجولا

مصر (54) - (13) أوغندا

الدور الرئيسي:

مصر (42) - (28) الجزائر

مصر × نيجيريا | الثلاثاء 27 يناير

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًّا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

