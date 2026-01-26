المقاولون العرب يضم حسين فيصل من المصري على سبيل الإعارة

18 حجم الخط

أنهى مسئولو نادي المقاولون العرب إجراءات ضم حسين فيصل جناح المصري المصري البورسعيدي لصفوف ذئاب الجبل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة

وكشف مصدر مسئول في قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الاتفاق بين إدارة الناديين تقضي بانتقال اللاعب حسين فيصل إلى صفوف فريق المقاولون العرب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، على أن يعود اللاعب مجددًا لصفوف المصري بنهاية فترة الإعارة مع ختام الموسم الكروي الحالي.

كان حسين فيصل انضم لصفوف المصري البورسعيدي في يناير من العام الماضي قادما من سموحة إلا أن اللاعب لم يحظى بثقة التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الحالي للفريق الساحلي، ليوافق مؤخرا على انتقال اللاعب لصفوف المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

المصري يطلب ضم ناصر منسي

فيما، أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن النادي المصري طلب رسميا ضم ناصر منسي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأشار المصدر إلى أن عرض المصري ليس الأول الذي وصل لضم ناصر منسي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأضاف: جون إداورد المدير الرياضي لنادي الزمالك سيدرس عرض المصري على أن يتخذ قرارا نهائيا عقب عقد جلسة مع معتمد جمال المدير الفني للفريق.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمباراة المقبلة، بعد خوض لقاء المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتعادل مع المصري

تعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.

