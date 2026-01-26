الإثنين 26 يناير 2026
برشلونة يتفق على تجديد عقد نجمه بضعف الراتب وشرط جزائي نصف مليار يورو

برشلونة
 بات نادي برشلونة الإسباني، قريبا وبشدة من تجديد عقد لاعبه الشاب فيرمين لوبيز، في ظل مستواه المميز هذا الموسم، الذي سجل فيه 10 أهداف وصنع مثلها حتى الآن، ما جعله عنصرًا أساسيًا في الفريق الأول.

برشلونة يتفق على تجديد عقد فيرمين لوبيز حتى 2031

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الخبير بسوق الانتقالات، النادي قرر تجديد عقد نجمه المميز حتى 2031.

التفاصيل التي نشرتها صحيفة “lavanguardia” الإسبانية، سيتضاعف راتب فيرمين لوبيز، كما تمت مضاعفة قيمة الشرط الجزائي ليصل إلى 500 مليون يورو، بينما سيتم الإعلان الرسمي بعد مباراة برشلونة أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي مهتم بالتعاقد مع فيرمين لوبيز 

جاء التجديد بعد اهتمام نادي تشيلسي بالحصول على اللاعب، إذ عرض 40 مليون يورو في الصيف الماضي، لكن برشلونة رفض السماح له بالرحيل بأقل من 90 مليونًا، ولم يطلب لوبيز نفسه المغادرة، ما مهد الطريق لتجديد عقده مع تحسين شروطه المالية.

مسيرة لوبيز مع برشلونة 

انضم لوبيز إلى أكاديمية برشلونة بعمر 15 عامًا قادمًا من بيتيس، وواجه تحديات في البداية بسبب اختلاف وتيرة تطوره الجسدي عن زملائه.

وبعد فترة إعارة مع لينايرس، استدعى تشافي اللاعب للفريق الأول، وأصبح منذ ذلك الحين لاعبًا محوريًا، محبوبًا بين الجماهير، كما يلعب دورًا مهمًا في المنتخب الإسباني الذي يأمل في المشاركة معه في كأس العالم الصيف المقبل.

