محامي صغير الإسماعيلية: نثق في قضاء مصر العادل لتحقيق القصاص لموكلي

أكد المستشار محمد الجبلاوي محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، على أنه يثق في قضاء مصر العادل في تحقيق القصاص لموكله بخاصة عقب الطلبات التي طلبها محامي المتهم أمام هيئة المحكمة والتي وصفها بأنها نوع من أنواع المماطلة لمحاولة تضليل العدالة.

مناشدة بضرورة تغيير قانون الطفل

وناشد الجبلاوي، المشرعين بضرورة تغيير القوانين الخاصة بجرائم الأطفال، بما لا يتعارض مع المواثيق الدولية، نظرا للجرائم التي يرتكبها الأطفال والتي شهدتها محافظات عدة خلال الفترة الأخيرة.

سبب تغيب والدي المجني عليه عن الجلسة

كما طالب الجميع بالدعاء بالصبر لوالدي موكله واللذان تغيبي عن حضور جلسة اليوم بسبب قيامهما بأداء مناسك العمرة وتواجدهما خارج البلاد.

محامي قاتل صغير الإسماعيلية يطالب باستجواب وزير التربية والتعليم

وكان الدكتور أحمد حمد محامي المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء بمنشار كهربائي في محافظة الإسماعيلية، طالب خلال جلسة محاكمة اليوم المنعقدة بمجمع محاكم الإسماعيلية بعرض المتهم علي لجنة خماسية من أساتذة الجامعات خارج مستشفي العباسية.

كما طالب باستدعاء وزير التربية والتعليم لاستجوابه حول عدة وقائع عنف متكررة شهدتها المدرسة التي كان يدرس بها المتهم والمجني عليه طبقا لما ذكره بعض طلاب المدرسة.

مطالبه برد الدائرة ونظر القضية أمام هيئة مغايرة

واختتم محامي المتهم بقتل صغير الإسماعيلية طلباته للمحكمة برد الدائرة ونظر القضية أمام هيئة مغايرة نظرا لأنه يرى أن المتهم مريض نفسي رغم ثبوت خلوه من المرض النفسي أو العقلى كما أقر تقرير الطب النفسي للمتهم.

تواصل محكمة جنايات الأحداث في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة قاتل صغير الإسماعيلية.

خلو المتهم من الأمراض العقلية والنفسية

ومن جانبه قال محمد حسين الجبلاوي محامي ضحية جريمة المنشار في الإسماعيلية: إن تقرير الطب النفسي للمتهم بارتكاب الجريمة انتهى إلى أن المتهم شخص في كامل قواه العقلية ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو سلوكية وهو ما يجعله مسؤولا مسؤولية كاملة عن أفعاله.

وذكر تقرير الطب النفسي: بعد عرض المتهم علي عدة لجان نفسية في المجلس الإقليمي للصحة النفسية (1) في القاهرة فإن المتهم يوسف أيمن لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت ارتكابه الواقعة محل الاتهام والمعروفة إعلاميا باسم جريمة المنشار بالإسماعيلية أي أعراض دالة تشير إلى وجود اضطراب نفسي.

وانتهى التقرير إلى أن المتهم لايعاني من اضطراب عقلي أو نقص في الإدراك أو الاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب علي الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب، مما يجعله مسؤولا مسئولية كاملة عن الاتهام المنسوب إليه في القضية.

