رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الشاب الزامبي باسكال فيري

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الموهبة الزامبية الشابة باسكال فيري قادما نادي زيسكو الزامبي، ليكون ثالث صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري.

وهذا في إطار خطة نادي بيراميدز لدعم صفوفه بأفضل اللاعبين والعناصر المحلية والأجنبية استعدادا للارتباطات العديدة في الفترة المقبلة.

وباسكال فيري يبلغ من العمر 20 عاما من مواليد 17 يوليو من عام 2005، ويلعب في مركز الجناح الأيمن وأحد المواهب القادمة بقوة، حيث بدأ سبق له التواجد مع منتخبات زامبيا في الأعمار السنية المختلفة، كما لعب مباراة واحدة من المنتخب الزامبي الأول كانت أمام الكونغو الديمقراطية.

موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري

فيما، يلتقي فريقا بيراميدز والجونة في الثامنة مساء الأربعاء القادم علي ستاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز والجونة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 27 نقطة

بيراميدز ونهضة بركان المغربي

وتعادل بيراميدز مع نهضة بركان بدون أهداف في ثالث جولات دور المجموعات بالملعب البلدي بمدينة بركان ليرفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط في قمة جدول الترتيب.

وتنطلق الثلاثاء المقبل مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بمباراة الأهلي ووادي دجلة وتستكمل الجولة علي مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة هذا الأسبوع.

ويعود الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز للظهور في الدوري المصري بعد غياب طويل بسبب التوقف الدولي ومشاركة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025.

