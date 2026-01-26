الإثنين 26 يناير 2026
رياضة

النصر يفوز على التعاون بهدف في الدوري السعودي

النصر
النصر
فاز فريق النصر على نظيره التعاون، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري السعودي  "دوري روشن".

وتقدم النصر عن طريق محمد الدوسري لاعب التعاون بعدما سجل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45.

تشكيل النصر أمام التعاون

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إينيجو مارتينيز، سعد الناصر.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس.

خط الهجوم: كينجسلي كومان، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

ترتيب النصر والتعاون في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يحتل النصر المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة بينما يحتل التعاون المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

النصر الدوري السعودي التعاون النصر أمام التعاون دوري روشن

الجريدة الرسمية