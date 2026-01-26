النصر يفوز على التعاون بهدف في الدوري السعودي

18 حجم الخط

فاز فريق النصر على نظيره التعاون، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

وتقدم النصر عن طريق محمد الدوسري لاعب التعاون بعدما سجل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45.

تشكيل النصر أمام التعاون

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إينيجو مارتينيز، سعد الناصر.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس.

خط الهجوم: كينجسلي كومان، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

ترتيب النصر والتعاون في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل النصر المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة بينما يحتل التعاون المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

