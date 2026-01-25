بعد تكدس السيارات، تسيير الحركة المرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر

18 حجم الخط

تواصل الخدمات المرورية، تسيير الحركة المرورية، أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاه القادم من الجيزة إلى مدينة نصر، بعدما شهد الطريق زحام مروري بسبب تكدس المركبات مساء اليوم الأحد، فيما يشهد الاتجاه المقابل سيولة مرورية.

ضوابط قانون المرور الجديد

وضع قانون المرور الجديد حزمة من الضوابط والعقوبات للتصدي للمخالفات التي تحدث على الطرق، حيث توجد مخالفات لا يجوز التصالح فيها، ومن أبرزها: مخالفة تعمد طمس اللوحات المعدنية، وعقوبتها ـ الحد الأقصى غرامة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه وإيقاف الرخصة إلى 6 أشهر، ونستعرض في السطور الآتية وفقًا للقانون، المخالفات المرورية التي لا يجوز التصالح فيها:

مخالفة السير

1_ مخالفة السير عكس الاتجاه وعقوبتها: 3 آلاف جنيه والأدنى ألف جنيه وتصل إلى الحبس.

2ـ مخالفة السير بدون رخصة تسيير وعقوبتها: 3 آلاف جنيه والأدنى ألف جنيه.

التلاعب في اللوحات المرورية

3ـ مخالفة التلاعب في أرقام اللوحات المرورية وعقوبتها: 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه وإيقاف 6 أشهر.

سحب الرخصة

4ـ مخالفة سحب رخصة التسيير وعقوبتها: ألفان جنيه والأدنى ألف جنيه.

5ـ مخالفة الاعتداء على رجل المرور وعقوبتها 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه.

6ـ مخالفة عدم توافر شروط الأمن والمتانة وعقوبتها 50 جنيها والأدنى 20 جنيها.

7ـ غرامة تركيب أجهزة تنبيه مخالفة للقانون هي ألف جنيه والأدنى 500 جنيه.

8ـ غرامة المشاركة في مواقف الأفراح هي ألف جنيه والأدنى 300 جنيه.

