فوانيس الزيت تتصدر موسم رمضان 2026 بتصاميم براقة وأشكال جذابة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأت العديد من المحلات التجارية والعلامات التجارية ومواقع التجارة الإلكترونية في عرض تشكيلاتها الجديدة من الفوانيس لعام 2026، وعلى رأسها فوانيس الزيت التي تتميز بتصميماتها البراقة والجذابة.

ويأتي فانوس الزيت ضمن أحدث تشكيلات الفوانيس هذا العام، إلى جانب فوانيس الخيامية والبلاستيك والصاج، وغيرها من الفوانيس التي تشهد إقبالًا سنويًا مع بداية شهر رمضان.

ولاقت فوانيس «الزيت» إعجابًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع بدء المحال في عرضها بأسعار مناسبة، ضمن استعدادات المواطنين لاستقبال الشهر الكريم.

وتراوحت أسعار الفوانيس الزيت الجديدة 2026 ما بين 400 جنيه إلى 800 جنيه، وتصل إلى 1800 جنيه، وفقا للمحال التي تقدم منتجاتها عبر مواقع التجارة الإلكترونية والمكتبات.

فانوس زيت بسعر 3000 جنيه على مواقع التجارة

فانوس زيت بسعر 400 جنيه

وكشف العديد من العاملين في مجال تجارة وصناعة الفوانيس أن الصناعة المحلية للفوانيس متقدمة للغاية والاستيراد يكون في أضيق الحدود.

يذكر أنه إلى جانب فوانيس الزيت الجديدة يقبل العديد من المواطنين على الفوانيس التقليدية والتي تعد من عادات وتقاليد شهر رمضان المبارك.

أسعار الفوانيس القماش والبلاستيك لرمضان 2026

تبدأ أسعار فوانيس الخيامية القماش 2026 من 15 جنيهًا للفانوس الصغير المصنوع من قماش الخيامية، والذي يُعد من أكثر الأنواع طلبًا بسبب طابعه التراثي وسعره المناسب. كما يتوفر فانوس صغير من البلاستيك بسعر 10 جنيهات، وهو خيار اقتصادي تلجأ إليه الأسر ذات الميزانيات المحدودة.

