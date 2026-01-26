الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

فوانيس الزيت تتصدر موسم رمضان 2026 بتصاميم براقة وأشكال جذابة

فوانيس الزيت الجديدة
فوانيس الزيت الجديدة
18 حجم الخط

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأت العديد من المحلات التجارية والعلامات التجارية ومواقع التجارة الإلكترونية في عرض تشكيلاتها الجديدة من الفوانيس لعام 2026، وعلى رأسها فوانيس الزيت التي تتميز بتصميماتها البراقة والجذابة.

ويأتي فانوس الزيت ضمن أحدث تشكيلات الفوانيس هذا العام، إلى جانب فوانيس الخيامية والبلاستيك والصاج، وغيرها من الفوانيس التي تشهد إقبالًا سنويًا مع بداية شهر رمضان.

ولاقت فوانيس «الزيت» إعجابًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع بدء المحال في عرضها بأسعار مناسبة، ضمن استعدادات المواطنين لاستقبال الشهر الكريم.

 

اقرأ أيضا: الفوانيس تضيء الخيامية قبل الشهر الكريم وأسعار تناسب الجميع في رمضان 2026 (فيديو)

 

وتراوحت  أسعار الفوانيس الزيت الجديدة 2026 ما بين 400 جنيه إلى  800 جنيه، وتصل إلى 1800 جنيه، وفقا للمحال التي تقدم منتجاتها عبر مواقع التجارة الإلكترونية والمكتبات.

فانوس زيت بسعر 3000 جنيه على مواقع التجارة 
فانوس زيت بسعر 3000 جنيه على مواقع التجارة 

 

فانوس زيت بسعر 400 جنيه 
فانوس زيت بسعر 400 جنيه 

وكشف العديد من العاملين في مجال تجارة وصناعة الفوانيس أن الصناعة المحلية للفوانيس متقدمة للغاية والاستيراد يكون في أضيق الحدود.

يذكر أنه إلى جانب فوانيس الزيت الجديدة يقبل العديد من المواطنين على الفوانيس التقليدية والتي تعد من عادات وتقاليد شهر رمضان المبارك.

أسعار الفوانيس القماش والبلاستيك لرمضان 2026

تبدأ أسعار فوانيس الخيامية القماش 2026 من 15 جنيهًا للفانوس الصغير المصنوع من قماش الخيامية، والذي يُعد من أكثر الأنواع طلبًا بسبب طابعه التراثي وسعره المناسب. كما يتوفر فانوس صغير من البلاستيك بسعر 10 جنيهات، وهو خيار اقتصادي تلجأ إليه الأسر ذات الميزانيات المحدودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماعي العلامات التجارية الصناعة المحلية صناعة الفوانيس صناعة المحلية رواد مواقع التواصل الاجتماعي رواد مواقع التواصل
ads

الأكثر قراءة

سحب رعدية وتساقط لحبات البرد، الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

حالة الطقس غدا، أمطار غزيرة ورعدية شمالا وتمتد ليلا للقاهرة

فوانيس الزيت تتصدر موسم رمضان 2026 بتصاميم براقة وأشكال جذابة

مصرع عامل مصري فى ليبيا جراء انهيار سقف مسجد بمدينة الزاوية

ترامب: لدينا أسطول ضخم قرب إيران حتى نتوصل لاتفاق

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين

الدوري السعودي، الحزم يحقق ريمونتادا مثيرة ويحول تأخره للفوز 2-1 أمام ضمك

الصلح خير، ناصر البرنس يتنازل عن محضر اتهام زوجته وخالتها بسرقته في الجيزة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الرجز، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 5 من سورة المدثر

مع حلول موسم الطاعات، 5 أفعال تعينك على قيام الليل

هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية