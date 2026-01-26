مصرع عامل مصري فى ليبيا جراء انهيار سقف مسجد بمدينة الزاوية

18 حجم الخط

لقى عامل مصري مصرعه فى ليبيا، اليوم، إثر انهيار سقف مسجد قيد الإنشاء في غابة جودائم بـ مدينة الزاوية الليبية.

مصرع عامل مصري فى مدينة الزاوية الليبية

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، أن حادث انهيار سقف المسجد فى مدينة الزاية، نتج عنه مصرع عامل يحمل الجنسية المصرية، وإصابة عامل آخر بجروح متفاوتة.

انهيار سقف مسجد فى الزاوية، فيتو

وكانت أفادت تقارير فى وقت سابق من اليوم، أنه وبفعل الأحوال الجوية السائدة بمدينة الزاوية الواقعة على بُعد نحو 40 كم غرب العاصمة طرابلس، شهدت منطقة غابة جودائم حادثًا مأساويًا تمثّل في سقوط سقف مسجد قيد الإنشاء.

تقلبات جوية تتسبب فى انهيار سقف مسجد فى غابة جودائم

وبحسب شهود عيان، فإن قوة الرياح أدت إلى انهيار مفاجئ في جزء من الهيكل الداعم للسقف أثناء وجود العمال في موقع البناء، ما أسفر عن الحادث المؤسف.

وتشهد المنطقة منذ ساعات الصباح تقلبات جوية ورياحًا نشطة أثرت على عدد من المواقع المكشوفة، وسط تحذيرات من الجهات المختصة بضرورة توخي الحذر في مواقع العمل والإنشاءات.

