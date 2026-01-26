ترامب: لدينا أسطول ضخم قرب إيران حتى نتوصل لاتفاق

18 حجم الخط

قال رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب لموقع "أكسيوس" الأمريكى اليوم، لدينا أسطول ضخم بالقرب من إيران وهو أكبر من أسطول فنزويلا.

ترامب يكشف عن أسطول أمريكى ضخم قرب إيران

وتابع ترامب فى ذات السياق، أعلم أن إيران تريد التوصل لاتفاق واتصلت بي مرارًا وهي تريد الحوار، مشيرا إلى أن، الدبلوماسية لا تزال خيارًا مطروحًا مع طهران التي تريد التوصل لاتفاق.

وعلى صعيد الأحداث فى غزة، قال مسؤول أمريكى، أن ترامب يتابع بشكل مباشر ودقيق جميع تفاصيل بنود اتفاق غزة، في إطار حرص الإدارة الأمريكية على ضمان تنفيذ الاتفاق وفق الجداول الزمنية المحددة، ومنع أي خروقات قد تعرقل مسار التهدئة أو تؤثر على الاستقرار في المنطقة.

توافق أمريكي–إسرائيلي حول شرط نزع سلاح حماس

وأوضح مسؤولون أمريكيون، أن ترامب يتفق بشكل كامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تبدأ إلا بعد نزع سلاح حركة حماس، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل شرطًا أساسيًا لضمان عدم عودة التصعيد العسكري مستقبلًا.

إعادة إعمار غزة مشروطة بالترتيبات الأمنية

وبحسب المصادر الأمريكية، فإن الرؤية المطروحة تقوم على الربط بين المسار الإنساني والمسار الأمني، حيث لن يتم إطلاق مشاريع الإعمار الكبرى أو تدفق التمويل الدولي إلا بعد التأكد من تفكيك البنية العسكرية للفصائل المسلحة، ووضع آليات رقابة دولية تضمن استدامة التهدئة.

وأشار المسؤولون إلى أن الوسطاء الإقليميين والدوليين على اطلاع كامل بالموقف الأمريكي، وأن المرحلة المقبلة ستشهد ضغوطًا سياسية مكثفة لدفع جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها، خصوصًا فيما يتعلق بنزع السلاح، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية وفق ضوابط متفق عليها.

وختمت المصادر الأمريكية بالتأكيد على أن إدارة ترامب ترى أن تحقيق الاستقرار الدائم في غزة يتطلب معالجة الجذور الأمنية للأزمة، وليس الاكتفاء بحلول مؤقتة، مشددة على أن أي إعمار بلا ترتيبات أمنية واضحة سيبقى عرضة للانهيار.

