49 غرزة بالوجه والرقبة، القبض علي عاطل بتهمة تشويه وجه فتاة بالعجوزة

ألقت قوات مباحث الجيزة القبض علي عاطل متهم بتشويه وجه فتاة، بمنطقة أرض اللواء دائرة شرطة العجوزة، عقب محاولتها الدفاع عن والدتها عندما سبها المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة وتمت إحالته للنيابة لتتولي التحقيقات.

وحررت الفتاة محضرا بقسم شرطة العجوزة، وقدمت تقريرا طبيا، أثبت إصابتها بـ 49 غرزة بالوجه والرقبة.

فور إن نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة من كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء اعتداء أحد الأشخاص على سيدة وإصابتها بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 22 من الشهر الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة العجوزة من سيدة مقيمة بدائرة القسم، أفادت تضررها من جارها بالاعتداء عليها بالسب والضرب، ما أسفر عن إصابتها بجرحين قطعيين بالوجه والرأس، مستخدمًا سلاحًا أبيض، وذلك على خلفية خلافات نشبت بينهما حول الجيرة.

سرقة 3 تكاتك بمنشأة القناطر

وعلى جانب آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة سرقة 3 تكاتك بدائرة مركز منشأة القناطر، حيث تمكنت من تحديد وضبط الجناة، وهم 4 عاطلين ممن لهم معلومات جنائية، عُثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري فرد خرطوش.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب وقائع سرقة التكاتك الثلاثة بأسلوب المغافلة، إضافة إلى حيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح المستخدم في تهديد الضحايا، كما اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين ببيع المسروقات لعميل سيئ النية “عاطل له معلومات جنائية” ويقيم في الدائرة ذاتها، حيث جرى ضبطه وبحوزته التكاتك المُبلغ بسرقتها.

