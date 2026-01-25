مدير أمن الجيزة يحتفل مع المواطنين بعيد الشرطة بتوزيع الورد والشيكولاتة

18 حجم الخط

تفقد اللواء مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، مساء اليوم الأحد، عددا من الميادين العامة بالمحافظة، للتأكد من انتشار القوات الأمنية لتأمين الشوارع والميادين، ومشاركة المواطنين احتفالاتهم بعيد الشرطة بتوزيع الورود والشوكولاته عليهم.

وتمركز عدد من أفراد الشرطة التابعين لمديرية أمن الجيزة بالميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة، واطمأن مدير الأمن على هدوء محيط شوارع الجيزة وعدم وجود أي معوقات لسير حركة المرور.

رجال الأمن يشاركون المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة بمختلف المحافظات

وفي سياق متصل، شارك رجال الشرطة على مستوى الجمهورية اليوم الأحد، المواطنين في الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة.

وقام رجال ‏الشرطة بكافة مديريات الأمن بمشاركة ‏المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة وتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ‏ومستقلى السيارات بمختلف الشوارع والميادين.‏

وبهذه المناسبة أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار ‏لحفظ الوطن وصون مقدراته.

الإفراج بالعفو الرئاسي عن 2520 نزيلًا بمناسبة عيد الشرطة الـ74

وفي ذات السياق، كان قد قرر قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، الإفراج عن 2520 نزيلًا تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2026، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة.

يأتي هذا العفو الرئاسي ضمن توجه وزارة الداخلية لتطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي تهدف إلى إصلاح النزلاء عبر برامج تأهيلية متطورة، مع التركيز على توفير رعاية متكاملة تتوافق مع معايير حقوق الإنسان محليًا ودوليًا.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى دمج النزلاء في المجتمع بشكل إيجابي، وتعزيز مفهوم العدالة التصالحية والإصلاحية بعيدًا عن العقاب التقليدي فقط.

