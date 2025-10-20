وفاة محام بالإسكندرية حزنا على فقدان طفله الصغير

توفي اليوم الاثنين أحمد محمد البرنس محام بالإسكندرية، حزنًا على تدهور الحالة الصحية لطفله البالغ من العمر 6 أشهر ووفاته، حيث لحق به الأب بعد يومً واحد.

وتسببت وفاة المحامى، فى حالة من الحزن والصدمة بين زملائه المحامين بالإسكندرية.



كان المحامي الراحل لفظ أنفاسه الأخيرة إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء توجهه لأحد المستشفيات، لإسعاف نجله البالغ من العمر 6 أشهر بعدما أخبره الطبيب بتدهور حالته الصحية.



ووفقًا لتعليمات الطبيب سارع المحام بنقل نجله الصغير إلى المستشفى لسرعة إنقاذه، نظرًا لتدهور حالته الصحية، إلا أنه لم يتحمل الموقف وأصيب بأزمة قلبية أودت بحياته.



ونعت نقابة المحامين بالإسكندرية المحامي الراحل في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ودعت الله أن يتغمده فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.



وأوضح محمد عبد الوهاب؛ عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، أن زميله الراحل لم يستطع تحمل تدهور الحالة الصحية لنجله، لافتًا إلى أن الأطباء أنقذوا نجله ليوم واحد إلا أنه توفي هو الآخر ولحق بأبيه في اليوم التالي.



وقررت نقابة المحامين بالإسكندرية صرف إعانة عاجلة لأسرة المحامي المتوفي والذي ترك زوجته وطفلة أخرى تبلغ من العمر عامين.

