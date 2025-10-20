الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة محام بالإسكندرية حزنا على فقدان طفله الصغير

المحامي
المحامي

توفي اليوم الاثنين أحمد محمد البرنس محام بالإسكندرية، حزنًا على تدهور الحالة الصحية لطفله البالغ من العمر 6 أشهر ووفاته، حيث لحق به الأب بعد يومً واحد.

وتسببت وفاة المحامى، فى  حالة من الحزن والصدمة بين زملائه المحامين بالإسكندرية.

توقيع بروتوكول تفاهم لتعزيز التَّعاون بين جامعتي الأزهر والقاهرة بحضور الإمام الأكبر

هيئة الدواء تحذر من "المرض الصامت": هشاشة العظام تهددك دون أعراض واضحة


كان المحامي الراحل لفظ أنفاسه الأخيرة إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء توجهه لأحد المستشفيات، لإسعاف نجله البالغ من العمر 6 أشهر بعدما أخبره الطبيب بتدهور حالته الصحية.

 


ووفقًا لتعليمات الطبيب سارع المحام بنقل نجله الصغير إلى المستشفى لسرعة إنقاذه، نظرًا لتدهور حالته الصحية، إلا أنه لم يتحمل الموقف وأصيب بأزمة قلبية أودت بحياته.


ونعت نقابة المحامين بالإسكندرية المحامي الراحل في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ودعت الله أن يتغمده فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.


وأوضح محمد عبد الوهاب؛ عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، أن زميله الراحل لم يستطع تحمل تدهور الحالة الصحية لنجله، لافتًا إلى أن الأطباء أنقذوا نجله ليوم واحد إلا أنه توفي هو الآخر ولحق بأبيه في اليوم التالي.


وقررت نقابة المحامين بالإسكندرية صرف إعانة عاجلة لأسرة المحامي المتوفي والذي ترك زوجته وطفلة أخرى تبلغ من العمر عامين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية محامين الاسكندرية المحامين

مواد متعلقة

توقيع بروتوكول تفاهم لتعزيز التَّعاون بين جامعتي الأزهر والقاهرة بحضور الإمام الأكبر

هيئة الدواء تحذر من "المرض الصامت": هشاشة العظام تهددك دون أعراض واضحة

وزير المالية: الاستثمارات الخاصة زادت بنحو 73% العام الماضي

الأكثر قراءة

أزمة واعتراضات، إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

الأطفال يتصدرون المشهد، جنازة مهيبة لتلميذ قُتل على يد زميله بمفك في الدقهلية

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

حبس المتهم في واقعة دهس طلاب بيفرلي هيلز بالشيخ زايد

دوري أبطال آسيا، الوحدة الإماراتي يتقدم 2-1 على الدحيل بالشوط الأول

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تجب الزكاة في البقر والجاموس؟، أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

الإفتاء تكشف سبب اختيار عيار 21 من الذهب لنصاب الزكاة

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية