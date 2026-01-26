الإثنين 26 يناير 2026
الدوري السعودي، النصر يتقدم علي التعاون بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق النصر علي نظيره التعاون، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري السعودي  "دوري روشن".

وتقدم النصر عن طريق محمد الدوسري لاعب التعاون بعدما سجل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45.

تشكيل النصر أمام التعاون

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إينيجو مارتينيز، سعد الناصر.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس.

خط الهجوم: كينجسلي كومان، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

 

القناة الناقلة لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

وتمتلك شبكة قنوات "ثمانية" الرياضية حقوق بث الدوري السعودي بشكل حصري، وتنقل مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي تحديدا عبر قناة ثمانية 1.

ترتيب النصر والتعاون في الدوري السعودي 

ويحتل النصر المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة بينما يحتل التعاون المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

