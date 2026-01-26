مواعيد مباريات اليوم الإثنين وأبرزها الدوري السعودي

18 حجم الخط

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا وأيضا الدوري السعودي للمحترفين وأبرزها النصر والتعاون.

دوري روشن السعودي

الحزم × ضمك | الساعة 17:20.

الاتحاد × الأخدود | الساعة 19:30.

النصر × التعاون | الساعة 19:30.

الدوري الإنجليزي الممتاز

إيفرتون × ليدز يونايتد | الساعة 22:00.

الدوري الإسباني

جيرونا × خيتافي | الساعة 22:00.

الدوري الإيطالي

فيرونا × أودينيزي | الساعة 21:45.

