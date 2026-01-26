مواعيد مباريات اليوم الإثنين وأبرزها الدوري السعودي
تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا وأيضا الدوري السعودي للمحترفين وأبرزها النصر والتعاون.
دوري روشن السعودي
الحزم × ضمك | الساعة 17:20.
الاتحاد × الأخدود | الساعة 19:30.
النصر × التعاون | الساعة 19:30.
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون × ليدز يونايتد | الساعة 22:00.
الدوري الإسباني
جيرونا × خيتافي | الساعة 22:00.
الدوري الإيطالي
فيرونا × أودينيزي | الساعة 21:45.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا