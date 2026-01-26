الإثنين 26 يناير 2026
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين وأبرزها الدوري السعودي

النصر، فيتو
النصر، فيتو
تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا وأيضا الدوري السعودي للمحترفين وأبرزها النصر والتعاون.

 

دوري روشن السعودي

الحزم × ضمك | الساعة 17:20.

الاتحاد × الأخدود | الساعة 19:30.

النصر × التعاون | الساعة 19:30.

الدوري الإنجليزي الممتاز

إيفرتون × ليدز يونايتد | الساعة 22:00.

 الدوري الإسباني

جيرونا × خيتافي | الساعة 22:00.

 الدوري الإيطالي

فيرونا × أودينيزي | الساعة 21:45.

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكانتلوب وانخفاض الفراولة والجوافة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 12 صنفًا أبرزهم الطماطم والليمون في سوق العبور

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

