محافظات

​وكيل تعليم دمياط يتابع سير امتحانات الإعدادية بعدد من لجان المحافظة

ياسر عمارة يتابع
ياسر عمارة يتابع لجان الشهادة الاعدادية بادارة دمياط
​تفقد  ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، مجموعة من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية التابعة لإدارة دمياط التعليمية، وذلك ضمن خطة المتابعة الميدانية المكثفة لانتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول. 

واستهل وكيل الوزارة جولته بزيارة لجان مدرستي "صلاح الدين الرسمية للغات" و"اللغات الجديدة"، حيث راقب عن كثب منظومة العمل داخل اللجان وتواجد المراقبين والملاحظين في أماكنهم المخصصة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام الكامل بكافة القواعد والقرارات الوزارية التي تنظم أعمال الامتحانات لضمان خروجها بالشكل اللائق.

​إشادة بمناخ الاستقرار والهدوء

 

​أشاد عمارة خلال جولته بحالة الانضباط والهدوء التي سيطرت على اللجان الامتحانية، مثمنًا جهود القائمين على العملية التعليمية في توفير المناخ النفسي والمكاني الملائم للطلاب. وأوضح أن المديرية وضعت خطة متكاملة لتوفير سبل الراحة للطلاب، بما يضمن لهم أداء الامتحانات في جو من التركيز والاستقرار بعيدًا عن أي مشتتات، مشيرًا إلى أن الالتزام بالتعليمات هو الضمانة الأساسية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب بمدارس المحافظة.

​استطلاع آراء الطلاب حول جودة الامتحانات

​حرص وكيل الوزارة على إجراء نقاشات مفتوحة وودية مع الطلاب داخل اللجان للوقوف على آرائهم حول مستوى الورقة الامتحانية ومدى وضوح الأسئلة. ووجه عمارة أسئلة مباشرة للطلاب حول جودة طباعة الأوراق، وتأكد من صياغة الأسئلة بوضوح تام لا يحتمل التأويل، كما راجع معهم مطابقة الأسئلة لما تم دراسته فعليًا خلال الترم الأول.

 وأكد أن الهدف الرئيسي هو التأكد من أن كل طالب يحصل على حقه كاملًا عبر ورقة امتحانية عادلة ومنظمة تترجم مجهوده الدراسي طوال الفصل الدراسي إلى نتائج دقيقة.

​تنسيق مستمر مع غرف العمليات

​شدد وكيل الوزارة في ختام جولته التفقدية على رؤساء اللجان بضرورة توخي الحذر والشفافية التامة، ومنع أي محاولات قد تؤدي إلى الإخلال بنظام الامتحانات. 

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم تعمل على مدار الساعة، وتجري اتصالات لحظية مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة لرصد أي معوقات والتعامل الفوري مع أي حالات طوارئ قد تطرأ، لضمان انتظام العملية الامتحانية حتى نهايتها دون أي معوقات تُذكر.

