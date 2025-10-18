السبت 18 أكتوبر 2025
مدير تعليم دمياط يحيل إدارة مدرسة للشئون القانونية بسبب عدم الانضباط

وكيل وزارة تعليم دمياط يتابع سير العملية التعليمية

 قام ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم السبت، بجولة مفاجئة شملت عددًا من المدارس العاملة بنظام "التدوير" ضمن نطاق إدارة دمياط التعليمية.

الجولة كشفت عن نموذج إيجابي للانضباط في إحدى المدارس، يقابله مشهد سلبي في أخرى استدعى التدخل الفوري، وذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بدمياط على ضمان الانضباط داخل المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية ميدانيًا.

بدأ "عمارة" جولته بمدرسة التجريبية المطورة الابتدائية، حيث شارك الطلاب طابور الصباح وأدى معهم تحية العلم في مشهد يجسد روح الانتماء الوطني. 

 

كما تفقد انتظام الفصول الدراسية واطمأن على تسليم الكتب لجميع الطلاب، وأجرى اختبارات شفهية في مهارتي القراءة والكتابة لقياس مستوى التحصيل الدراسي، موجهًا بضرورة تفعيل التقييمات الأسبوعية لمتابعة تطور أداء الطلاب.

 

وكيل وزارة تعليم دمياط يتابع سير العملية التعليمية
وكيل وزارة تعليم دمياط يتابع سير العملية التعليمية

 

تقصير إداري وتحقيق عاجل بمدرسة أخرى

 وعلى النقيض من الصورة الإيجابية، شهدت زيارة وكيل الوزارة لإحدى المدارس الأخرى حالة من الفوضى وغياب الانضباط بين الطلاب والعاملين. 

وعلى الفور، وجه “عمارة” باستدعاء إدارة التعليم الابتدائي وفريقي المتابعة والحوكمة والمراجعة الداخلية بالمديرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط الأداء الإداري داخل المدرسة ومحاسبة المقصرين.

 

رسالة حازمة من وكيل الوزارة

 أكد وكيل وزارة التعليم بدمياط أن جولاته الميدانية مستمرة، وأن العمل يوم السبت لا يقل أهمية عن باقي أيام الأسبوع، مشددًا على أن الانضباط والالتزام واجبان لا تهاون فيهما، وأن أي تقصير إداري سيُواجه بحزم لضمان جودة العملية التعليمية وتحقيق بيئة مدرسية منتجة وآمنة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

ادارة دمياط التعليمية الانضباط داخل المدارس التربية والتعليم العملية التعليمية قياس مستوى التحصيل متابعة سير العملية التعليمية متابعة سير العمل مديرية التربية والتعليم بدمياط وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

