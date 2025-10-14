الأربعاء 15 أكتوبر 2025
إحالة مديرة مدرسة بدمياط وعدد من العاملين للتحقيق

متابعة مدارس عزبة البرج بدمياط

قرر محمد الحمزاوي مدير عام إدارة عزبة البرج التعليمية، إحالة مديرة إحدى المدارس وعدد من العاملين بها إلى الشئون القانونية، مع إلغاء تكليف المديرة، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بعدم الانضباط الإداري والتعليمي، والخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي وذلك في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم بضرورة المتابعة المستمرة لضمان الانضباط داخل المدارس وتحسين بيئة العمل التعليمي، 

وأوضح الحمزاوي أن القرار جاء بعد زيارة مفاجئة للمدرسة، تم خلالها ملاحظة قصور واضح في أداء بعض العاملين وتدني مستوى الانضباط داخل الفصول وساحات المدرسة، مؤكدًا أن الإدارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير يؤثر على سير العملية التعليمية أو يخل بالمنظومة التربوية.

 

وكيل وزارة التعليم بدمياط: لا تهاون مع أي تقصير.. والانضباط أساس نجاح المنظومة التعليمية

 

 

وفي سياق متصل، أكد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية تتابع بشكل دقيق أداء المدارس في مختلف الإدارات التعليمية، مشددًا على أن الانضباط هو أساس نجاح المنظومة التعليمية، وأن أي خروج عن القواعد أو تجاوزات سيتم التعامل معها بكل حسم وشفافية.

وأشار عمارة إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات تأديبية لا يستهدف العقاب في حد ذاته، بل إصلاح المنظومة وتحفيز العاملين الملتزمين، لضمان تقديم تعليم يليق بأبناء محافظة دمياط ويعكس الصورة الحقيقية لجهود الدولة في تطوير التعليم.

