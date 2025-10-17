الجمعة 17 أكتوبر 2025
تطبيق فوري لتوجيهات المحافظ

حملات رقابية على مواقف دمياط لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط، عددًا من الحملات الرقابية على المواقف بمختلف المراكز والمدن، للتأكد من التزام السائقين بالتسعيرة المقررة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بشأن متابعة تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة عقب تحريك أسعار المواد البترولية. 

متابعة مستمرة عبر مركز السيطرة

وجرى تنفيذ الحملات بإشراف ومتابعة دقيقة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي تجاوزات أو شكاوى ترد من المواطنين.

 

إعلانات واضحة وتوعية داخل المواقف

كما تم توجيه الوحدات المحلية وإدارة المواقف إلى الإعلان عن التعريفة الجديدة بشكل واضح داخل المواقف، مع تحديد خطوط السير ووضع اللافتات الإرشادية على السيارات وفي أماكن الانتظار لتوعية المواطنين والسائقين بالتسعيرة الرسمية.

غرفة متابعة وشكاوى على مدار الساعة

وأكدت محافظة دمياط استمرار المتابعة الميدانية على مدار ٢٤ ساعة، مشيرة إلى تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفة للتسعيرة وهي: (١١٤) و(٢٢٦٤١٢١)، بالإضافة إلى استقبال الرسائل عبر تطبيق “واتس آب” على الرقمين (٠١٥٥٦٦٨١١١١) و(٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢).

