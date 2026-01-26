الإثنين 26 يناير 2026
​دمياط تحصد المراكز الأولى في جوائز التميز الحكومي، الشعراء والتأهيل الشامل في الصدارة

​شهدت محافظة دمياط إنجازا جديدا يضاف إلى سجل نجاحاتها الإدارية، حيث حصدت المحافظة مراكز متقدمة ضمن الدورة الرابعة لـ "جائزة مصر للتميز الحكومي". 

وأعلن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، عن فوز قرية الشعراء بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في فئة القرى، كما حقق مركز التأهيل الشامل بدمياط المركز الأول في فئته، بينما نالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط المركز الثاني المرموق.

​احتفالية كبرى برعاية رئاسية

​جاء الإعلان عن الجوائز خلال احتفالية كبرى اقامتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، ونائبته المهندسة شيماء الصديق، الى جانب عدد من الوزراء والمحافظين، والسيدة عهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الامارات العربية المتحدة.

 

​طفرة في الأداء الحكومي بدمياط

​واكد محافظ دمياط ان هذا الفوز يعكس الطفرة الكبيرة التي شهدتها المحافظة في مؤشرات الأداء الحكومي، مشيرا الى ان الالتزام بتطبيق معايير التميز كان المحرك الأساسي لتحقيق هذه النتائج. وأوضح ان الجائزة تهدف بالأساس إلى تحفيز التنافس الشريف بين المؤسسات ونشر ثقافة الجودة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتطوير الجهاز الإداري للدولة.

​تحسين جودة الحياة والتحول الرقمي

​وأضاف المحافظ إن معايير الجائزة تركزت على مدى نجاح الجهات في تحسين جودة حياة المواطنين، وتفعيل منظومة التحول الرقمي، وتطبيق المعايير العالمية في إدارة الموارد. وأشار إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لضمان تقديم خدمات حكومية تتسم بالسرعة والكفاءة العالية لتلبية احتياجات المواطن الدمياطي.

​إشادة بجهود الأجهزة التنفيذية

​من جانبهما، قدم محافظ دمياط ونائبته التهنئة للفائزين، مؤكدين أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهد متواصل وتنسيق مشترك بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. وشددا على ان الهدف القادم هو الحفاظ على هذا المستوى من التميز وجعل محافظة دمياط نموذجا يحتذى به في الانضباط المؤسسي وخدمة المواطنين.

