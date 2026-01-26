8 لاعبين مزدوجي الجنسية على ردار منتخب مصر في معسكر مارس

18 حجم الخط

يعكف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، خلال الفترة الحالية على متابعة عدد من اللاعبين المصريين الذين يلعبون في الدوريات الأوربية الكبرى، من أجل استدعاء العناصر الواعدة منهم، للانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، المقرر انطلاقه في شهر مارس المقبل

وأسفر الحصر المبدئي الذي أجراه الجهاز الفني لمنتخب مصر بالتنسيق مع إدارة اللاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية في اتحاد الكرة المصري عن اختيار ثمانية لاعبين.. تتم متابعتهم بدقة خلال اللفترة القادمة.. واللاعبين هم:

8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني.

عمر فايد أوركا البرتغالي

عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني

تيبو جبريال لاعب هوفنهايم الألماني

سونى شاربلس لاعب بولتون الإنجليزي

رضوان حمزاوى لاعب أوكسير الفرنسي

سليم طلب لاعب هيرتا برلين الألماني

كريم أحمد لاعب ليفربول الإنجليزى

موعد معسكر منتخب مصر المقبل

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، للدخول في معسكر مغلق في مارس المقبل، والذي يتخلله خوض الفريق مباراتين وديتين أمام السعودية يوم 26 مارس وإسبانيا يوم 30 مارس، ضمن مهرجان قطر لكرة القدم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي مواجهتي منتخب مصر أمام السعودية وإسبانيا في شهر مارس المقبل، ضمن برنامج استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق في شهر يونيو المقبل، في ثلاث دول هي أمريكا وكندا والمكسيك.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

و أسفرت قرعة منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، عن وقوع منتخب مصر ضمن فرق المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجكا وإيران ونيوزيلندا.

ترتيب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

وبحسب قرعة كأس العالم 2026 البطولة التي أقيمت مساء اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن منتخب مصر الأول لكرة القدم سيخوض مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب بلجيكا، ثم يواجه منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية ثم يواجه منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة في هذا الدور.

