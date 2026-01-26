كسر مفاجئ في خط مياه رئيسي يتسبب بقطع الخدمة بقرى الفيوم

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن حدوث كسر مفاجئ في خط مياه رئيسي بقطر 560 مليمتر بداية طريق الغريب، ما تسبب في انقطاع المياه عن عدد من قرى ومناطق مركزي الفيوم، وسنورس.

القرى والمناطق المتأثرة بالعطل

وقال المهندس وليد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إن المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب، من مركز الفيوم قرية الإعلام فقط، ومن مركز سنورس، قرى الكعابي، جرفس، أبو عيطة، بيهمو، ابهيت الحجر، ومدينة سنورس بالكامل، وقد تتأثر الضغوط في بعض المناطق دون انقطاع.

مواعيد ضخ المياه إلى المناطق المتضررة

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن فرق الصيانة توجهت فور حدوث الكسر الي موقع العطل والعمل على إصلاح الكسر في أسرع وقت ممكن، وسيتم إعادة ضخ المياه تدريجيًا فور الانتهاء من الإصلاح، مع الدعوة إلى ترشيد استهلاك المياه لحين عودة الخدمة بشكل كامل.

الابلاغ عن الأعطال والشكاوي

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، المواطنين بالإبلاغ عن الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن 125 أو عبر واتساب رقم 01275358528، ويتوفر الشركة المياه في حالة الطوارئ القصوي للمناطق المتضررة عن طريق فناكيس المياه التابعة للشركة.

وأكد رئيس شركة مياه الفيوم، أن الشركة حريصة على التعامل الفوري مع الأعطال الطارئة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

