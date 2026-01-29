قانون الإيجار القديم، بولاق أبو العلا خالية من المناطق الاقتصادية والسبتية من المناطق المتميزة

الخميس 29 يناير 2026
أخبار مصر

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قرارًا بنتائج لجان الحصر الخاصة بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

محافظ القاهرة: حرصنا على التدقيق والعدالة في لجان حصر قانون الإيجار القديم

محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)

 

وأعلنت المحافظة المناطق المتميزة بحي بولاق أبو العلا وهي "الكورنيش، السبتية، ماسبيرو"، بينما جاءت المناطق المتوسطة كالآتي "حوض الزهور، سوق العصر، الجلادين، العدوية، درب الشيخ فراج، القلاية، سنان باشا، الخضيري، الأحمدين، الترجمان، الجواير، عشش النخل".

 

ولم تصنف أي مناطق اقتصادية بالحي.

وجاءت نسبة المناطق المتميزة بالقاهرة 18%، ونسبة المناطق المتوسطة 31%، ونسبة المناطق الاقتصادية 37%.

بينما كانت المناطق غير الخاضعة لقانون الإيجار القديم 14%.

وشملت الأحياء الراقية كافة الفئات "اقتصادية، متميزة، متوسطة".


يذكر أن القانون رقم 164 لسنة 2025, نص على زيادة قيمة الأجرة وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات لغرض السكنى و5 سنوات لغرض التجارى، على أن تكون الزيادة خلال السبع سنوات للسكني من خلال تقسيم المناطق إلى “متميزة، متوسطة، اقتصادية”، على أن تكون زيادة قيمة الأجرة في المناطق المتميزة 20 ضعف الأجرة الحالية بحد أدنى ألف جنيه، وتكون زيادة قيمة الأجرة بالمناطق المتوسطة 10 أضعاف قيمة الأجرة الحالية بحد أدنى 400 جنيه، وأخيرًا المناطق الاقتصادية تكون زيادة قيمة الأجرة 10 أضعاف الأجرة الخالية بحد أدنى 250 جنيهًا  مع زيادة سنوية 15 ٪.

