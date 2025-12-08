أمطار غزيرة تضرب محافظة الفيوم (صور)

الإثنين 08 ديسمبر 2025
شهدت  محافظة الفيوم، اليوم الإثنين، سقوط أمطار غزيرة، على معظم المراكز والقرى، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وارتفاع سرعة الرياح.

امطار غزيرة بالفيوم 
امطار غزيرة بالفيوم 

ورفعت الأجهزة التنفيذية في محافظة الفيوم درجة الاستعداد القصوى، وفقا للخطة الموضوعة من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع سوء الأحوال الجوية.

شفط مياة الأمطار بالفيوم
شفط مياة الأمطار بالفيوم

مواجهة الطقس السيئ

يذكر أن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي نشرت ٦٤ سيارة ومعدة موزعة على جميع مراكز المحافظة لضمان التحرك الفوري والاستجابة السريعة للبلاغات، موضحًا أن منظومة الطوارئ مدعّمة بعناصر فنية مدرّبة على أحدث النظم التكنولوجية في إدارة الأزمات.

 

شفط تجمعات مياة الأمطار من شوارع الفيوم
شفط تجمعات مياة الأمطار من شوارع الفيوم

كما نشرت  ١٦ سيارة نافوري موزعة بين مدينة الفيوم بعدد ٥ سيارات، ومركز إبشواي ٢ سيارة، وأطسا ٤ سيارات، إضافة إلى ٣ سيارات بكل من مركزي سنورس وطامية، وجاهزية عدد ٧ سيارات فاكيوم منها ٤ سيارات بمدينة الفيوم وسيارة واحدة بكل من إبشواي وأطسا وسنورس.

 

ونشرت أيضا ونشرت ايضا ٤ سيارات كباش تتوزع بين قسم الكسح والتطهير بمدينة الفيوم بعدد ٣ سيارات، وسيارة واحدة بمحطة معالجة حنين. فضلا عن جاهزية  ٣٦ سيارة كسح تُعد من أهم معدات الدعم الميداني، وتنتشر بواقع ١٥ سيارة بمدينة الفيوم، و٦ سيارات بإبشواي، و٤ سيارات بأطسا، و٦ سيارات بسنورس، و٥ سيارات بطامية، إلى جانب سيارة واحدة مخصّصة لكسح السيول للتعامل مع الأمطار الغزيرة وحالات الطقس. 

الفيوم

