الجيش الفرنسي: قوات إضافية تتوجه إلى جرينلاند وفقا للتطورات على الأرض

جرينلاند، أعلن الجيش الفرنسي لقناة العربية أن قوات إضافية تتوجه إلى جرينلاند وفقًا للتطورات على الأرض، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة، ومواكبة المستجدات الاستراتيجية المتصلة بالأمن الإقليمي.

وأكد البيان أن التحركات تأتي في سياق مراقبة الوضع الأمني والاستعداد لأي طارئ يهدد مصالح فرنسا وحلفائها في القطب الشمالي.

تدريبات عسكرية للجيش الفرنسي في جرينلاند

وأضاف الجيش الفرنسي أن بلاده تشارك في تدريبات عسكرية في جرينلاند بهدف تعزيز جاهزية القوات وقدرتها على التحرك السريع، مشددًا على أن هذه التدريبات تأتي وفاءً بالالتزامات الدولية تجاه الأمن في القطب الشمالي، بما يضمن التعاون مع الدول الأخرى المشاركة في حماية المنطقة الاستراتيجية والممرات البحرية الحيوية.

خلفية الاستراتيجية الفرنسية في القطب الشمالي

يأتي هذا الإعلان في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالقطب الشمالي نتيجة الموارد الطبيعية والطرق البحرية الجديدة الناشئة عن ذوبان الجليد، فضلًا عن التوترات الدولية حول النفوذ العسكري والاقتصادي في المنطقة. وتعتبر فرنسا وجودها العسكري جزءًا من جهود متعددة الأطراف لضمان الأمن والاستقرار في شمال الكرة الأرضية، بالتعاون مع حلفائها وشركاء الدفاع الإقليميين.

وأكد الجيش الفرنسي أن هذه الخطوات لا تشكل تصعيدًا عسكريًا، بل استمرارًا للسياسات الدفاعية والتعاون الدولي في إطار احترام القوانين والاتفاقيات الدولية، مع الحرص على تنفيذ الالتزامات العسكرية تجاه القطب الشمالي والمساهمة في حفظ الأمن الاستراتيجي للمنطقة.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنفرض السيادة على مناطق في جرينلاند بها قواعد أمريكية

وذكرت تقارير إعلامية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعد في حديث صحفي، أن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده من جرينلاند نتيجة للمفاوضات الجارية.

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس الماضي: “عندما تتحد أوروبا.. يمكن احترامها”.

وبحسب «الشرق - بلومبرج» عبر منصتها على موقع إكس، أضاف ماكرون: فرنسا مستعدة للمشاركة في مناورات الناتو..سنبقى في حالة تأهب قصوى ومستعدين لاستخدام الأدوات المتاحة لنا إذا ما تعرضنا مجددا للتهديدات.

