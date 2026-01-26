الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 10 متهمين بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

ضبط 10 متهمين باستغلال
ضبط 10 متهمين باستغلال 13 طفلًا في أعمال تسول
18 حجم الخط

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم استغلال الأطفال وحمايتهم من التعرض للخطر، في إطار خطة أمنية تستهدف ضبط الخارجين على القانون وتجفيف منابع التسول المنظم.

في هذا السياق، نجحت الأجهزة المعنية في ضبط 10 متهمين؛ 7 رجال و3 سيدات، 8 منهم لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بأسلوب إلحاحي، وذلك بنطاق محافظة الجيزة.

وأسفرت التحريات عن ضبط 13 حدثًا من المعرضين للخطر، حال إجبارهم على بيع السلع والتسول، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارسة هذا النشاط الإجرامي.

إجراءات قانونية وحماية الأطفال

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتسليم الأطفال المجني عليهم لأهليتهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بإحدى دور الرعاية، حفاظًا على مستقبلهم وسلامتهم.

عقوبة جريمة التسول طبقا للقانون

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بـ السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استغلال الاطفال التسول مباحث رعاية الأحداث جرائم التسول محافظة الجيزة الامن العام حماية الاطفال

مواد متعلقة

زحام مروري متفرق بمحاور القاهرة والجيزة والقليوبية

ضبط سائق سيارة طمس لوحتها المعدنية في البحيرة

غلق كلي لكوبري مصر للطيران باتجاه شارع الميرغني لمدة 3 أشهر

أخبار الحوادث اليوم: ضبط 3.5 طن فضة وذهب مهرب ومقلد بالإسكندرية.. الإفراج بالعفو الرئاسي عن 2520 نزيلًا بمناسبة عيد الشرطة.. وانهيار جزئي بعقار مكون من طابقين في الدويقة

بلطجية يشعلون النار في مواطن بالشرقية بعد التحرش بابنة شقيقه

الأمن يكشف ملابسات فيديو «مدفن داخل منزل» بقنا، والداخلية تضبط صاحب الواقعة

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات رقص خادشة للحياء

أمن أسيوط يضبط المتهمين بسرقة «توك توك» في منفلوط
ads

الأكثر قراءة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

ياميش رمضان 2026 “لمن استطاع إليه سبيلا”.. كيلو الفستق بـ 1600 والبندق 1400 جنيه.. وهذه أسعار التين المجفف والزبيب

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة (صور)

الدينار الأردني يسجل 66.57 جنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

تدريب الأعضاء على الصياغة التشريعية والتابلت في ثاني أيام دورة مجلس النواب

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

خدمات

المزيد

الصاج يبدأ من 15 جنيها، أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الإثنين 26-1-2026

الدينار الأردني يسجل 66.57 جنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

125.03 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي (تحديث لحظي)

سعر الدولار في بنك السودان المركزي صباح اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل مستقبلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية