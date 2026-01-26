زحام مروري متفرق بمحاور القاهرة والجيزة والقليوبية

18 حجم الخط

تشهد عدد من المحاور والميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، صباح اليوم الإثنين، كثافات مرورية متفرقة، تزامنًا مع تكثيف الحملات المرورية ضمن خطة وزارة الداخلية لتسيير الحركة وضبط المخالفات وتوفير بدائل آمنة لقائدي السيارات.



الوضع المروري في القاهرة

وسجلت الحركة كثافات متوسطة أعلى محور صلاح سالم في اتجاه المطار، مع تباطؤ ملحوظ بمنطقة كوبري الفردوس.

كما ظهرت أحجام مرورية متفرقة بمحور الأوتوستراد للقادم من طرة حتى منشية ناصر، بينما يسود انتظام نسبي في الاتجاه المعاكس.



وشهد الطريق الدائري تباطؤ واضحًا عند نفق السلام في اتجاه المرج، مع كثافات أعلى بمنطقة المنيب للقادم نحو القاهرة الجديدة.



حالة المرور في الجيزة

انتظمت الحركة نسبيًا بمحاور الجيزة، مع تباطؤ محدود بشارع جامعة الدول العربية ومسرح البالون من وسط القاهرة باتجاه ميدان لبنان.



كما ظهرت كثافات صباحية معتادة بشارع الهرم خاصة بمناطق المريوطية والمطبعة، في حين يعمل محور صفط اللبن بصورة جيدة مع بعض الأحجام عند منزل الجامعة.



الحركة المرورية في القليوبية

وشهد الطريق الزراعي كثافات واضحة للقادم من بنها باتجاه شبرا الخيمة بسبب الأحجام الصباحية، مع سيولة مقبولة في الاتجاه الآخر.

وسجل محور بنها الحر انتظامًا في الحركة دون مؤثرات، بينما ظهرت بعض التباطؤات عند مداخل شبرا الخيمة والطريق الدائري.



استمرار الحملات المرورية

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها اليومية لضبط المركبات المخالفة، وفحص السائقين، ورفع الإشغالات، بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع معدلات الأمان، مع توجيه قائدي السيارات لاستخدام المحاور البديلة خلال فترات الذروة.

