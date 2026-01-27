18 حجم الخط

يبحث آلاف الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الشرقية بشكل يومي عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026، تزامنًا مع انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي وبدء أعمال التصحيح داخل كنترولات الإدارات التعليمية، وسط حالة من الترقب والقلق لمعرفة موعد اعتماد النتيجة وطرق الاستعلام الرسمية.

أين يظهر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية أن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 سيتم تفعيله فور اعتماد النتيجة رسميًا، وذلك عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالشرقية، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي باستخدام رقم الجلوس، مع إتاحة الاطلاع على درجات المواد والمجموع الكلي.

🔗 رابط النتيجة:



موعد اعتماد نتيجة الإعدادية بالشرقية

وأوضحت المصادر أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بات قريبًا، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة ورصد الدرجات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا من محافظ الشرقية، على أن يتم إعلان نسب النجاح العامة وأسماء أوائل الإدارات التعليمية فور الاعتماد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية من خلال:

الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول.

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على زر عرض النتيجة.

عرض نتيجة امتحانات الإعدادية بالشرقية كاملة

إلى جانب إتاحة النتيجة إلكترونيًا، أكدت مديرية التعليم أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ستصل إلى المدارس فور اعتمادها، ليتمكن الطلاب من الاطلاع عليها داخل مدارسهم في نفس يوم الإعلان الرسمي، ضمن خطة تخفيف الضغط على الموقع الإلكتروني.

اهتمام واسع من طلاب الشرقية

وتشهد أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية اهتمامًا متزايدًا على محركات البحث، خاصة مع اقتراب بدء الفصل الدراسي الثاني، حيث تمثل النتيجة خطوة حاسمة في تحديد المسار التعليمي للطلاب، سواء بالالتحاق بالثانوية العامة أو التعليم الفني.

