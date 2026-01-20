الثلاثاء 20 يناير 2026
أشرف حكيمي يخرج عن صمته ويتحدث بعد خسارة نهائي أمم أفريقيا

المغرب
المغرب
خرج أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب عن صمته بعد فشل المنتخب المغربي في تحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا، التي توج بها منتخب السنغال بهدف دون رد في نهائي كان 2025 قبل أيام.

تصريحات أشرف حكيمي

وقال حكيمي عبر حسابه بوقع إنستجرام: 

بعد أيام عصيبة، حاولت خلالها استيعاب كل ما حدث، شعرتُ بالحاجة إلى التعبير عما في قلبي.

أولًا، أودّ أن أتقدّم بالشكر الجزيل لجلالة الملك على الجهود الجبارة التي بُذلت لضمان أن تكون بطولة كأس الأمم الأفريقية هذه بلا شك الأفضل في التاريخ، وأن تُقام على أرضنا.

شكرًا لكم على رؤيتكم ودعمكم وحبكم الراسخ لكرة القدم وللمغرب.

كما أتقدّم بالشكر لرئيسنا فوزي لقجع، على التزامه الكامل تجاه هذا المنتخب الوطني، وعلى ثقته بنا في كل خطوة.

رسالة إبراهيم دياز لجماهير المغرب 

من جهته كتب إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب عبر حسابه على انستجرام.

يؤلمني قلبي، حلمت بهذا اللقب بفضل كل الحب الذي منحتموني إياه، وكل رسالة، وكل مظاهر الدعم التي جعلتني أشعر أنني لست وحدي. قاتلت بكل ما أملك، واضعًا قلبي فوق كل شيء.

بالأمس أخطأت، وأتحمل كامل المسؤولية، وأعتذر بصدق ومن أعماق قلبي.

سيصعب عليّ التعافي، لأن هذا الجرح لا يلتئم بسهولة، لكنني سأحاول، ليس من أجلي، بل من أجل كل من آمن بي، وكل من تألم معي.

سأواصل المضي قدمًا إلى أن يأتي يوم استطيع فيه أن أرد لكم كل هذا الحب، وأن أكون مصدر فخر لشعبي المغربي.

السنغال يتوج بكأس الأمم الإفريقية

توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور في الأشواط الإضافية، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما بنهائي الكان.

ودخل لاعبو المغرب في نوبة بكاء بعد انتهاء المباراة وخسارة اللقب.

