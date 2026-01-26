18 حجم الخط

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، عن التعرف على الجثة الأخيرة المتبقية في غزة.

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة آخر أسير في غزة

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: استعدنا كل الأسرى والجثث من غزة.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: أعدنا الجميع كما وعدنا.



وبالأمس الأحد ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان صادر عنه، أنه بدأ عملية مركزة في منطقة الخط الأصفر شمالي قطاع غزة بهدف استعادة رفات الأسير الأخير.

جيش الاحتلال يبدأ عملية مركزة في شمال غزة لاستعادة رفات الأسير الأخير

وأضاف جيش الاحتلال في البيان: “بدأت قوات الجيش الإسرائيلي في القيادة الجنوبية عملية مركزة في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة، بهدف استعادة جثمان المختطف الأخير في قطاع غزة الرقيب أول ران جويلي”.

وأكد جيش الاحتلال أنه سيواصل جميع الجهود حتى استعادة الرقيب أول ران جويلي ليوارى الثرى في إسرائيل.

ودعا المتحدث باسم الجيش الجمهور إلى الامتناع عن نشر الشائعات والأخبار غير المستندة إلى معلومات موثوقة والتي قد تضر بعائلة جويلي وبالجهود المبذولة لاستعادته.

وفي السياق ذاته ذكر مكتب رئيس الوزراء، أنه ومنذ نهاية الأسبوع تنفّذ قوات الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق للبحث عن جثة الرقيب أول راني جويلي.

مباحثات حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وأكد مكتب نتنياهو أن العملية تجرى في مقبرة شمال قطاع غزة، وتشمل أعمال تمشيط مكثفة مع استنفاد كامل المعلومات الاستخبارية المتوافرة لديهم، موضحا أن ذلك سيستمر هذا الجهد ما دعت الحاجة.

وشدد مكتب نتنياهو على أن تل أبيب مصممة على إعادة راني جويلي إلى مثواه الأخير في إسرائيل.

ويأتي ذلك بعدما أكد المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف أنه أجرى مباحثات مثمرة مع نتنياهو حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.