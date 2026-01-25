غلق كلي لكوبري مصر للطيران باتجاه شارع الميرغني لمدة 3 أشهر

18 حجم الخط

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تنفيذ غلق كلى لمسطح كوبرى مصر للطيران في الاتجاه القادم من أسفل الكوبرى نحو شارع الميرغني، وذلك اعتبارًا من الأحد 25 /1/ 2026 ولمدة 3 أشهر، وذلك تزامنًا مع أعمال توسعة الكوبرى وتنفيذ القواعد الخرسانية.

وقال مصدر أمني إن التحويلات المرورية المقترحة، تحويل حركة السيارات إلى أعلى كوبرى مصر للطيران والدوران والعودة من المأوى الدوراني عند أول شارع الحرية باتجاه شارع الميرغنى.



وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة على تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.