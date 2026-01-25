الإثنين 26 يناير 2026
حوادث

غلق كلي لكوبري مصر للطيران باتجاه شارع الميرغني لمدة 3 أشهر

غلق كلى لمسطح كوبرى
غلق كلى لمسطح كوبرى مصر للطيران بالقاهرة
قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تنفيذ غلق كلى لمسطح كوبرى مصر للطيران في الاتجاه القادم من أسفل الكوبرى نحو شارع الميرغني، وذلك اعتبارًا من الأحد 25 /1/ 2026 ولمدة 3 أشهر، وذلك تزامنًا مع أعمال توسعة الكوبرى وتنفيذ القواعد الخرسانية.

وقال مصدر أمني إن التحويلات المرورية المقترحة، تحويل حركة السيارات إلى أعلى كوبرى مصر للطيران والدوران والعودة من المأوى الدوراني عند أول شارع الحرية باتجاه شارع الميرغنى.
 

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة على تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين.

